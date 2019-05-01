【慎入】「會走路的死屍」滿頭蛆蟲腦外露　哥倫比亞流浪漢拒治療

哥倫比亞索萊達（Soledad）的流浪漢席爾瓦（Jhonatan de Jesus Castro Silva）被當地居民稱呼為「喪屍」，事緣他平日不但像遊魂一樣四處遊蕩，頭頂更被寄生蟲感染，致後腦勺潰爛出一個大洞，不僅頭蓋骨，甚至連大腦亦外露，相當嚇人！

感染「蠅蛆病」致潰爛​

自父母兩年前去世，席爾瓦因濫用藥物而染上毒癮，並且流落街頭行乞。他患上的是「蠅蛆病」（myiasis），屬於一種由雙翅目昆蟲的幼蟲如蒼蠅等，寄生在身體組織而導致的疾病。這些蛆蟲通常會寄生在哺乳動物的傷口，又或者走進口、耳、鼻等器官組織造成壞疽，嚴重的可致死。

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清除了近4000隻蛆蟲

當地警察局長卡德尼亞斯（Javier Cardenas）稱，政府部門曾嘗試幫助席爾瓦，「他三度被送進當地一間救護中心，清除了近4000隻蛆蟲，但他總是趁棧逃出診療所，繼續做流浪漢。」

席爾瓦的姨媽形容他就像一具「會走路的死屍」，需要接受治療，懇請公眾施以援手，不要讓他死在街頭；記者戴亞斯（Javier Diaz）謂，當地人都稱席爾瓦是「喪屍」，一旦有人想走近採訪，他立即變得非常緊張，且充滿攻擊性。

目前席爾瓦在被巴蘭幾亞市（Barranquilla）一間醫院接受治療，當局是強制為他注射鎮靜劑，才成功將之帶到醫院；他在住院的第一晚又嘗試逃跑，但最後仍是被抓回。