咬開雞肉驚見活蛆蟲　馬國男食物中毒　投訴餐廳反被要求私下解決

外出用餐最怕衛生差，吃到受污染食物隨時影響健康。馬來西亞一名男子上周於當地一間有名的24小時快餐店外購一份雞肉便當，沒料到幾乎吃完時，竟發現一塊雞肉上有活生生的蛆蟲在蠕動，嚇得他即場吐出正在咀嚼的雞塊。事後男子證實食物中毒，他致電涉事餐廳投訴，經理多次向他道歉，並要求他不要將影片上載至網上，惟男子未有答應，發文呼籲飲食業界注意衛生。

馬來西亞一名男子上周於當地一快餐店外購雞肉便當，不料吃至最後一口時，發現一塊雞肉內有活生生的蛆蟲在蠕動。（fb「Md Asyraf」影片截圖）

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事發上周六（5日），馬來西亞一男子於當地古晉區一間著名的通宵營業快餐店購買了雞肉便當外賣，回家即滿心歡喜地享用食物，不料吃至最後一口時，竟在咬開一半的雞肉內發現「新鮮肥美」的白色活蛆蟲。

看到蛆蟲在雞肉內蠕動的情景，男子嚇得即時吐出口中食物，並即時致電涉事快餐店投訴。餐廳經理得知事件，連忙向男子道歉，希望私下解決事件，並請求他不要將相關影片上載至網上，惟男子未有答應要求。

男子稱涉事餐廳的經理接到投訴後多次道歉，並要求他不要將影片上載至網上，但他沒有答應。（fb「Md Asyraf」圖片）

男子後來於個人facebook上載片段，可見已被咬開一半的雞肉內，有至少2至3條白色的蛆蟲，其中一條更在蠕動，畫面相當嚇人。他又於帖文中列出涉事餐廳的名稱及地址，稱自己吃過便當後證實食物中毒，並希望藉事件提醒及警惕餐飲業界注意食物安全及衛生，「這涉及到售給顧客進食的東西，質素和清潔絕不能妥協」。