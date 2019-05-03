盤點暖男背包10大必備物品　罐罐都上榜　邊樣暖心指數最爆燈？

暖男之所以無時無刻都讓人覺得窩心，是因為他們的心思總是比別人還要細膩，可以在你遇到困難時伸出援手，身上一定都會帶着一些自己或是他人可能會需要的小物。那麼暖男背包裏一定會出現的東西有哪些？快來看看自己是不是一個暖男吧！