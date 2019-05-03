盤點暖男背包10大必備物品　罐罐都上榜　邊樣暖心指數最爆燈？

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暖男之所以無時無刻都讓人覺得窩心，是因為他們的心思總是比別人還要細膩，可以在你遇到困難時伸出援手，身上一定都會帶着一些自己或是他人可能會需要的小物。那麼暖男背包裏一定會出現的東西有哪些？快來看看自己是不是一個暖男吧！

今天DailyView網路溫度計就要來透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，那些網友認為暖男背包裏一定會出現的東西有哪些？快來看看自己是不是一個暖男吧！

細數10樣暖男背包裏一定會出現的東西▼

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10樣暖男背包裏一定會出現的東西。（DailyView網路溫度計提供）

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年1月11日至2019年1月10日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『暖男必備小物』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

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