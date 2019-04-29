台男報案不滿警方處理手法　胸襲女警兼辱罵　被判刑3個月

基隆市徐姓男子，因遭人詐欺，去年9月11日下午，到基隆市警察局第三分局百福派出所報案，卻不滿警察處理方式，竟公然辱罵女警，還趁女警不及抗拒之際，以其雙手觸摸女警左胸部一下，反被依侮辱公務員罪，及違反性騷擾防治法送辦，基隆地院判他有期徒刑3月；如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日。

台灣一名有案底男子不滿警方處理報案的手法，遂向女警胸部施襲，並出言侮辱對方。圖為示意圖。（Getty Image／視覺中國）

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徐男有前科，服刑出獄脾氣仍很火爆，去年9月11日下午3時許，因遭他人詐騙而至百福派出所報案，只因不滿警察處理，就公然對女警開罵，「妳給爸爸幹」、「妳哥哥幹妳」、「妳給主管幹」，足以毀損女警名譽之事。

同日下午4時許，徐男仍在派出所內大吼大叫，女警從值班台走近徐男，請徐男離開。沒想到徐男意圖性騷擾，趁女警不及抗拒之際，以其雙手觸摸女警左胸部一下。

女警氣得對徐男提起告訴，基隆地檢署檢察官偵查而後起訴。基隆法院認為徐男場侮辱公務員罪，屬累犯，判有期徒刑2月；徐男犯性騷擾罪，累犯，處有期徒刑2月；應執行有期徒刑3月；如易科罰金，以新臺幣1千元折算一日

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