滬醫生拒診打尖病人引爭執　遭警員推倒掐頸兼拘捕　公安：無插隊

醫生阻止病人打尖有錯嗎？上海仁濟醫院被傳有病人想插隊看診，一名醫生阻止，警方到場後卻與醫生發生口角，一名警察突然將醫生推倒在地上，並用手掐頸，最後更拘捕醫生。消息傳出後，有內地醫療人員論壇及傳媒認出醫生是知名胸外科專家趙曉菁，但相關消息很快就被封鎖。有趙曉菁醫生任教的醫學院舊生向《香港01》指，趙教授為人正直兼有聲望，認為內地當局的處事方法無還醫療工作者一個公道。 浦東公安傍晚發聲明，澄清涉事病人有預約，獲告知要等候下才與醫生發生爭執，不是網傳所指的「插隊」，而用手銬拘捕醫生，是因為對方拒絕合作。

網上流傳現場人士拍攝的影片，可見一名醫生被公安按在地上並掐頸，其他人即上前制止。（網上影片截圖）

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事件前天發生在上海仁濟醫院，網民於內地醫療人員論壇「丁香園」都曾經討論過相關消息，但帖文很快就相繼被移除。有趙曉菁醫生任教的醫學院的舊生向《香港01》提供兩段早前在網上瘋傳，由現場人士拍攝的影片，顯示一名穿綠衣的醫生突然與警察發生推撞，其間有人高喊「別動」、「不要打交」等，醫生繼而被按在地上及掐頸，在場人士立即拉開他們，雙方情緒非常激動。

當日醫院的專家門診由趙曉菁負責，其間一名病人疑插隊看診，被趙醫生拒絕，未幾，該病人再度插隊，同樣被趙醫生拒絕，不料病人突然情緒激動，用頭撞牆，再打電話報警。

警方到場後場面變得嘈吵，醫生們均認為其處事方法無錯，眼看現場有很多病人候診，於是變得焦急，與警方理論未幾，就發生了趙醫生被打事件。最後警方升級行動，利用「強制傳喚」帶走趙醫生問話，並為對方帶上手銬，看起來如同押送罪犯一樣。

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據指趙醫生於昨晚6時已獲釋。有趙醫生曾任教的醫學院舊生向《香港01》表示，「患者打尖，醫生拒絕治療」是合理做法。他又慨嘆趙醫生為人正直，在學院很有名望，但當局做法無還醫療工作者一個公道，事件每次網上出現都快速被封殺，令該舊生無奈指：「醫療工作者只係期望得到合理對待」。

醫生最後被捕，有業界人士指他是內地知名胸外科專家趙曉菁。(丁香園圖片)

該舊生稱趙醫生隨後曾回應事件，指醫師有義務阻止他人試圖干擾醫院的正常秩序，避免事態惡化損害相關人員利益，事件不應被簡單地定性為單純肢體衝突，又慨嘆道，警方在事態完全可控的情況下，是否應可從人民角度思考，及為大局利益着想，考慮到大多數患者就醫之不易，直言事件發生後，「倒下去的不僅僅是醫、警的肉體，不足惜；喪失的是在人民心目中的威嚴，足可嘆」。

公安將醫生帶到一旁，並拿出手銬拘捕。（網上影片截圖）

內地醫療人員論壇丁香園亦有網民發文維護醫生，指醫生拒絕病人插隊完全無問題，類似情況在大醫院更是屢見不鮮；亦有人稱自己親身體驗過，見過心外科專家出診1小時，至少有3個病人插隊打斷醫生工作，醫生還要心平氣和勸走打尖者。有人則指出醫院沒有設置足夠保安，難以保護醫生和守規則的病人，質疑警方做法不但沒有減少矛盾，面對簡單情況還要用武力將醫生上手銬帶走，做法值得商榷。

浦東公安今日（26日）傍晚發聲明，指網傳的「插隊」非事實，被壞疑插隊的病人有預約，但其丈夫在預約前10分鐘進入診室要求醫生為妻子看病，被趙醫生拒絕，在10分鐘後再找醫生時仍被告知要等候，不滿之下雙方發生爭執，趙欲將病人丈夫推出診室，病人遂報警指趙醫生毆打其丈夫。

警員到場發現病人丈夫身上有傷，於是要求趙醫生到派出所調查。然而，趙醫生以應診及開會為由拒絕，警員在等待20分鐘後再要求帶走趙醫生，惟對方不合作，結果出現衝突，才會用手銬拘捕對方，「強制傳喚」對方到派出所。

各人經驗傷後，警方指病人丈夫有一根肋骨骨折、兩根肋骨懷疑骨裂，趙醫生上肢及右頸則有挫傷，但具體情況仍在調查。然而，聲明發出後，有網民質疑，公安對二人的傷勢如何造成避而不談，市民的關注點非警員用手銬，而是「摔人」動作是否涉暴力執法。不少人亦質疑警方「無插隊」的講法牽強，因為看病素來是按號不按時間，「前面沒完後面衝進去就是插隊」。

（綜合）

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