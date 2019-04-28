【駕駛者注意】電單車踏板發現離奇黑盒　醒目台男即報警揭騙案

在車上發現不屬於自己的物件你會如何處理？有台灣網民於facebook發文，稱昨日取車時，發現其「綿羊仔」電單車的踏板上，放置了一個以氣泡紙包裹的黑色盒，警覺性高的他未有移動黑盒，而是拍下照片及報警求助。警員到場經檢查，發現黑盒內有易碎的鏡子，相信是詐騙犯設下的佈局，只要駕駛者一觸碰盒子，騙徒便會出來訛稱財物受損要求賠償。網民看過樓主的經歷紛紛稱讚他聰明，並分享同類經歷，直指「這些情況絕對不能怕麻煩」。

有台灣網民於其電單車發現不明來歷的黑盒，報警後揭發是新型詐騙手法。（fb群組「爆料公社」圖片）

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該名居於台南高雄的網民昨日於fb群組「爆料公社」發文表示，下午前往停車場打算取電單車時，發現踏板上出現不明來歷的黑色盒子，該黑盒以氣泡紙包裹，難以從外面看到盒內的物品。樓主懷疑盒子的來歷及被放置於其電單車踏板的目的，遂即時報警求助，並拍下盒子的照片作為保障。

警覺性高的樓主發現黑盒後報警處理，警方檢查後估計盒子是詐騙犯設下的佈局。（fb群組「爆料公社」圖片）

警員到場時代樓主檢查盒子，打開後便發覺黑盒只是一個舊款化妝盒，相信未被用過，內裏有一塊易碎的鏡子，並無其他物品，估計或是新型碰瓷騙案，目的是引誘駕駛者觸碰盒子，然後藉詞稱財物受損要求賠償。雖然只是虛驚一場，但樓主仍提醒網民，遇到同樣情況時，「不要去觸碰以免留下指紋，拍照與報警就對了」。

網民看過樓主的提醒均直呼「實用」，又慨嘆「社會愈來愈黑暗」，「騙徒手法層出不窮」。亦有網民分享同類經歷，直言騙徒都是靠鑽法律漏洞騙錢，「這真的是法律漏洞，正常來講，機車是我個人財產，別人放東西，機車那一方是被侵犯，怎還反被敲竹槓」，認為如有懷疑，報警是最好方法，「先報警就對了，不能先去碰物品，誰也無法預料，下一步會發生甚麼事」。

（fb群組「爆料公社」）

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