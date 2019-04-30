港鐵繁忙時間「斗零踭」變大殺傷力武器　着涼鞋網民腳趾被踩爆血

夏天來了，又是涼鞋上場的時候，不過香港人多車多，如穿涼鞋時被人意外踩中，輕則十趾痛歸心，重則更會有「血案」發生。有網民今晨於facebook群組發文，稱昨晚放工後乘港鐵回家時，被一名穿斗零踭高踭鞋的內地女子意外踩到，腳趾即時流血。該女子一度取出「消毒藥水」稱要噴向樓主傷口，惟被她拒絕，至太子站樓主發現傷口仍不斷流血，幸獲一名帶備急救用品的女子協助洗傷口成功止血，她希望籍此提醒大眾穿着涼鞋外出，要特別小心「斗零踭」。

有網民稱昨晚乘港鐵時，被一名穿斗零踭高踭鞋的內地女子意踩到，傷口即時血流如注。（fb群組「將軍澳」截圖）

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該名網民今晨於fb群組「將軍澳」發文，稱昨晚放工由荔枝角乘港鐵前往將軍澳，當列車駛至深水埗時，一名穿斗零踭高踭鞋的內地女子與友人談天期間，意外踩到樓主的腳趾，「個踭插住刮住啲肉」。

樓主第一時間望向被踩到的位置，發現已出血，遂望向該女子，對方當時才知道意外弄傷了樓主，即時拿出一枝看似消毒藥水的透明液體，稱要幫樓主噴在傷口消毒，被樓主再三拒絕。

該網民稱，她轉車時傷口仍在流血，幸獲一名帶備急救用品的女子協助洗傷口。（fb群組「將軍澳」截圖）

列車之後駛至太子站，樓主轉車時發現腳底「濕濕地」，一望才知道腳趾傷口不斷流血，「流到鞋又有，腳板底又有」，幸好當時遇到一名好心女乘客經過，取出隨身帶備的急救用品協助他急救止血。樓主後來稱傷口止血後「瘀咗一撻」，提醒其他穿涼鞋的網民要小心。

樓主後來稱傷口止血後「瘀咗一撻」，提醒其他穿涼鞋的網民要小心。（fb群組「將軍澳」截圖）

帖文引起網民討論，有人認為公共交通人多，樓主不應穿保護性不足的涼鞋，「其實鞋都係飾品之一，有時候襯衫都真係忽略咗安全性呢一點」，「在港著涼鞋去人多嘅地方易受傷」；亦有網民認為斗零踭「殺傷力強」，即使穿正常鞋類被踩中也會非常痛苦，「畀佢用斗零踭踩中一嘢，就算正常鞋夠保護，以一個成人重量踩落黎都痛」。

（fb群組「將軍澳」）

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