2小時後Cut電話？　電騙唔扮公安速遞轉做電訊商　用戶撞正嚇一嚇

「你的電話用量異常，兩小時後會停用！」不少人最近都收到自稱一間電訊商的錄音電話，對方會要求用戶按9字以進行下個步驟，非該電訊商用家自然知道是騙案，惟撞正用同一電訊商人士或長者們，一聽到Cut電話即心慌。有網民今早分享，因自姚正是該電訊商用戶，收線後致電客戶服務又無人聽，即大感徬徨，遂向網民求助，眾人齊聲喝止，警告他切勿上當。

電話騙案手法不時轉變，最新不扮公安或速遞公司，改以電訊商身份現身，市民務切小心。（視覺中國）

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有網民今早在facebook群組「柴灣人柴灣事」發帖，指收到正在使用的電訊商錄音電話，對方號碼為6字頭，看似正常，一接通即指其電話用量異常，兩小時後會停用其電話，還着她按9字以作查詢。

樓主指她未有亂按，即時打到其電訊商以探真偽，沒料沒人接聽，她唯有打回那個「+852」字頭的可疑電話，有一男子接聽。

網民未看完其帖文已知道又是一單電騙個案，即時提醒樓主咪中招，不少人都指曾收過有關電話，因非該電訊商用戶一聽就知沒可能，「你剛好用那個台才會被騙」，大家都叫他下次再收到時直接收線已可，更別按指示輸入或傳送任何號碼或去買點數卡，以免招致損失，亦最好提提家中長者，以免老人家誤墮陷阱。

其實電話騙案大都從海外打入，這類電話的核電顯示，很多時都會出現「+852」，其中+號代表是從海外打來，惟區號理應不會是香港區號852，所以如遇有關來電，市民就要提高警覺。

（01製圖）

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