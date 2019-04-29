【遊日注意】外國人扮聽障博同情　熱門景點死纏路人賣日本國旗

2020東京奧運下年舉行，市面可見愈來愈多各式各樣的宣傳，希望吸引旅客遊日。不過大家旅遊要注意，近日當地媒體及Twitter都陸續出現街頭詐騙事件的報告，指不少外籍人士隨機向街上路人硬塞一支日本國旗，一旦對方接下，就會要求對方付500日圓（約35港元）方可離開，如果遭拒絕，他們就會死纏爛打，又會拿出紙卡，指自己是聽障，博取同情。 不少日本網民都指秋葉原、淺草、麻布十番等熱門旅遊點附近的詐騙事件比較猖狂，有人更試過測試騙子，「口頭一問他們要不要收1000日圓，對方立即說好，根本不是聾的吧」。

近日日本媒體及Twitter都陸續出現街頭詐騙事件的報告，指不少外籍人士隨機向街上的路人硬塞一支日本國旗，一旦對方接下，就會要求對方付500日圓（35港元）方可離開。（Makibikeisi Twitter圖片）

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根據日本媒體及Twitter的情報，近日當地的熱門旅遊景點出現很多手持大量小型日本國旗的外籍人士，他們會隨機向路人硬塞一支國旗，趁對方不為意收下後，就會開始誘騙對方，遞上紙卡，上面寫着「我是聽障人士，希望你能以500日圓買下此旗支持我」、「我希望多了解日本文化所以來到這裏，如果你能以500日圓買下就好了」等字句。更有人在紙卡背面印上2020東京奧運的標誌，博取路人的同情心或讓人以為是正當的籌款活動。

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不少人買下國旗後很快就發現受騙，「離開不遠就聽到他們與同伴交談」、「口頭一問他們要不要收1000日圓，對方立即說『Sure』，根本不是聾的吧」。有網民於購物網站Amazon發現，旗子的成本其實非常低，批量買入的話，每支平均成本更不到2港元，「500日圓雖然不算很多，但受騙的感覺很不好」。

事實上，類似的街頭詐騙事件以往亦曾發生過，惟近日再次變得頻繁，而大阪及名古屋亦有類似目撃情報，大家前往日本旅遊時記緊保持警覺了。

（rocketnews24、biglobe、netgeek）

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