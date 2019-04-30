【最靚5人組】真人版美少女戰士平成最後聚會　網民呼：拍續集！

要數平成年代的經典動畫，一定不少得《美少女戰士》！日本更曾推出真人版電視劇，由小松彩夏、北川景子、泉里香、安座間美優、澤井美優主演，5人由當時開始就成為了好朋友，即使星途各異，仍不時相聚，友誼教人羨慕。小松彩夏近日更於Instagram上載「平成最後一聚」的合照，令不少人再次懷緬時代，又讚她們愈來愈美，希望她們能再翻拍《美少女戰士》續集。

小松彩夏（左）Instagram貼圖，與曾合演真人版《美少女戰士》的4位女演員再聚，分別是北川景子（後排中）、安座間美優（右）、澤井美優（前左）及泉里香（前排中）。（「official_ayaka_502」圖片）

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小松彩夏今早（30日）更新ig，從照片可見，她與曾合演真人版《美少女戰士》的4位女演員北川景子、安座間美優、澤井美優及泉里香一起，並在帖文中指：「昨天是久違了的5人『戰士聚會』，吃了平成最後的燒肉。」

5人於2003年開始出演真人版《美少女戰士》電視劇，雖然至今已過了16年，但她們每年都不時會聚舊，友誼從未變減，美貌更超當年，每次聚會後所貼的圖片都一定會引起話題，去年她們更一同為北川景子慶祝生日。

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小松彩夏今於文中稱：「我們5人的一生有一半時間都在一起，說笑的。其實我們比起是同業的朋友，更像是兒時已認識的摯友」。

不少網民見到5人再於同框出現亦紛紛讚好，非常開心見到她們情同姊妹的一幕。其實5人的年紀均踏入3字頭，但許多網民仍認為她們保養得非常好，氣質依然。更有人留言表示期待她們翻拍《美少女戰士》續集，可在電視螢幕再見5人合體。

（Sports報知、Instagram）