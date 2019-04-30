【告別平成有商機】日網民購紀念福袋　平成落單令和到貨延續好運

今日（4月30日）是平成最後一天，日本明仁天皇於東京皇居內進行退位儀式，新天皇德仁將於5月1日即位，經歷31年的年號「平成」亦會改為「令和」。日本民眾同慶新元號的到來，有商家趁機推出「告別平成產品」，其中「令和福袋」吸引不少人購買，甚至可以「平成」落單「令和」到貨，紀念這個意義非凡的日子。

商家趁機換元號推出「令和福袋」。（Twitter圖片）

限定商品都趁機推出市面。（Twitter圖片）

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在換元號這個重要的日子，今日不少日本民眾聚集皇居周邊，向天皇和皇后表達謝意，電視台亦紛紛播出特別節目。昨日（29日）亦有大批網民抓緊在平成最後的日皇裕仁冥壽、即日本公眾假期「昭和之日」，到大正站喝明治推出的「R-1（令和元年簡寫）」飲料，打齊5個年號的卡。

有網民在Twitter大「曬」福袋，指「平成落單，令和到貨」別具意義。（Twitter圖片）

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日本消費文化深入各階層，有商家趁着平成倒數，製造「告別」商機，爭相推出限定商品，市民亦把告別明仁天皇的日子當成節日般慶祝，更掀起一片搶購紀念福袋潮，有福袋只限於5月1日開始發售；有福袋則可安排預先訂購，讓顧客在「令和」收貨。

許多網民在Twitter大「曬」福袋，指希望在「平成落單，令和到貨」會將以往的好運帶到下個元號去。

（Twitter）

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