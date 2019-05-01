【五一黃金周】內地客搭東鐵疑博大霧坐頭等　唔買飛斷正被請落車

內地一連4日的五一黃金周開始，入境處預計勞動節假期有約668萬人次進出香港，當中不少內地旅客愛搭東鐵線出市區，又快又方便，惟有網民不約而同於今早網上發文，稱目擊疑有多名內地旅客在無購買頭等車票情況下，「博大霧」享受頭等服務，直至職員查票才「斷正」被要求下車。帖文引起網民熱烈討論，不少人質疑罰則沒有阻嚇性，更有人質疑內地客會走數，「收咗單佢哋都未必畀錢」。《香港01》正向港鐵查詢事件。

有網民指一群人聚集在客務中心，稱他們「全部坐頭等冇頭等飛」。（facebook群組「North District 北區」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

有網民今早（1日）於facebook群組「上水人大聯盟」發文，指剛剛經過上水站，「查票，有成二十幾個大陸人無頭等車票入左頭等，係粉嶺站俾人請落車」。大批網民紛紛留言，斥不少內地旅客都喜歡「博懵」不自律，「所以買咗頭等飛無位坐，比的大陸人無買飛坐晒真係好激氣」。

有網民同時於另一facebook群組「North District 北區」上載相片，指「全部坐頭等冇頭等飛」。從相中可見，看到一群人聚集在客務中心，有職員在從旁協助，未能分辨是否內地旅客。

大部分網民都留言表示「應該要即時罰款」，又指出不少內地旅客都自稱初犯，斥罰則完全無阻嚇性。有網民指出曾目撃類似事件，「每次搭東鐵都見唔少…都係陸客」。



同時亦有網民指內地旅客不自律，「博懵」不買票坐頭等。（facebook群組「上水人大聯盟」）

根據港鐵附例，如享用東鐵線頭等服務，要於進入頭等車廂前在頭等核准器以八達通登記；遇上檢票員查票時，須出示有效頭等單程票或已取得頭等確認的八達通。一般情況而言，若職員發現有乘客未繳付相應車資或持有有效車票，港鐵職員會向違規乘客發出徵收附加費通知書，違者須繳交500港元。

《香港01》正向港鐵查詢事件。

（facebook群組「上水人大聯盟」、「North District 北區」）

第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博）將於5月3至5日在九展舉行。（01製圖）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁