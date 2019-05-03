【慎入】激情中驚覺抱著變性人　俄兇殘醫生怒殺分屍焗爐烤肉

俄羅斯庫爾斯克（Kursk）一名醫生與剛結識的女子性交期間，因發現對方是變性人而怒不可遏，捏死她後殘忍分屍，更將部分人肉放入焗爐烹煮。

25歲變性女子索古茨卡婭被一夜情對象殺害並肢解。（影片截圖）

內臟切碎丟馬桶沖走

疑兇為27歲醫生吉洪諾夫（Mikhail Tikhonov），日前他與25歲女子索古茨卡婭（Nina Surgutskaya）約會，其後應女方邀請回家共度良宵。然而，二人床戰之際，吉洪諾夫發現對方做過變性手術，立即怒不可遏，徒手勒斃索古茨卡婭。

為掩飾殺人罪行，吉洪諾夫在浴室肢解索古茨卡婭的屍體，他先把內臟切碎丟進馬桶沖走，然後割下人肉放入焗爐烤熟，剩餘部分則塞入行李箱帶回家。

家中被捕 否認食人肉

由於古茨卡婭失去聯絡，她的母親於是報警，繼而揭發血案。當警方到吉洪諾夫的家進行拘捕時，他才剛剛將屍體的四肢和肋骨鋸下及丟棄，還來不及處理頭部。到場的警員發現仍連着脊柱的死者頭部，上面灑了大量的鹽以辟除屍臭。吉洪諾夫接受調查時表示自己沒有進食人肉，焗人肉只是為了令血水蒸發，而煮熟的肉已在廁所沖走。他被控謀殺及肢解屍體，最高可被判監禁20年。

網民都非常同情死者，紛紛留言譴責冷血兇徒：「不管你對性別有什麼看法，也沒理由這樣對待別人」、「他只要停下來、穿衣服、回家就行了，沒有權利奪去她的生命」、「只是20年？那麼嚴重的罪行？這男人可是個瘋子呢」。

（綜合報道）