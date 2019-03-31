俄女大生瘋狂SM性愛誤殺男友　放血肢解屍體獻祭撒旦　判入獄10年

俄羅斯發生恐怖殺人事件！當地21歲女大生，在去年進行BDSM（虐待式性愛）時錯手勒死男友，惟之後她沒有報警，更用菜刀殘忍分屍，挖出內臟，一部分放進冰箱內、一部分則排成撒旦惡魔「羊頭惡魔」的形狀，疑似進行可怕的撒旦儀式。日前她被判誤殺及非法處理屍體罪，被判處10年有期徒刑。

俄羅斯一名21歲女大學生萬吉娜（Anastasia Beloshapkina），涉嫌殺害24歲的男友德米特里（Dmitry Sinkevich）後並分屍。（網上圖片截圖）

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綜合外媒報道，案發在去年2月的俄羅斯城市奧廖爾，21歲女大學生萬吉娜（Anastasia Beloshapkina）涉嫌殺害24歲的男友德米特里（Dmitry Sinkevich）後並放血分屍。萬吉娜聲稱，當時與男友進行虐待式性愛，突然發現對方沒有呼吸，辯稱由於害怕被警方知道，才不得已將男友分屍。

亦有鄰居指出，該對情侶是神秘主義及熱衷BDSM，他們每周都會鬧酒狂歡，曾被鄰居投訴。（網上圖片截圖）

據警方指出，現場十分恐怖詭異，萬吉娜用菜刀將男友斬首後，再將臉頰、嘴唇、生殖器割下，斬掉四肢、手指和腳趾，更將挖出內臟和嘴唇和耳朵等放進冰箱中，其餘人體殘肢則被排成撒旦惡魔「羊頭惡魔」巴風特的形狀，疑似進行可怕的撒旦儀式。

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案件近日進行閉門審訊，據驗屍結果顯示，德米特里是死於窒息，而且從屍體切割的方法顯示是「99%儀式謀殺」，而且謀殺日期與撒旦有關。

萬吉娜在庭上承認誤殺並分屍，她指將部分屍塊棄置在公寓外的垃圾箱內和冰箱內，其他部分如屠場般掛在單位的鉤子上。她憶述，當日正在分屍時，妹妹剛好打電話來，詢問在做甚麼，她就誠實地表示，「我正在肢解我的男朋友」，於是妹妹大驚告知父母並報案。

鄰居Lyubov表示，在目擊到當日的肢解過程，看到德米特里的手腳被扔在垃圾桶，內臟放在冰箱，而手指散落在單位內。亦有鄰居指出，該對情侶是神秘主義及熱衷BDSM，他們每周都會鬧酒狂歡，曾被鄰居投訴。

德米特里的最後露面，就是早上和萬吉娜的狗散步的照片，當晚他就被殺害了。而他的繼母妮娜（Nina Sinkevich）表示，屍體已經破碎得難以辨認，遺體的血幾乎被抽乾，「我是透過他的捲髮才認出來。」

法官最後判萬吉娜以誤殺及非法處理屍體罪入獄10年，惟德米特里的家人卻對這個判決表示失望，「對於我們親人來說，任何懲罰都過於溫和。我很遺憾未判死刑。」

（每日郵報、太陽報）