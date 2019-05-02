大胸尖面高鼻全靠畫　直播主一關美顏如撞鬼　網民嚇到笑

美肌功能實在強大得令人難以想像！網上又流出多段直播主關美肌前、後的片段，其中一段是一群美女在跳舞，想不到鏡頭一轉「真面目」無所遁形，只見她們不但皮膚蠟黃，猶如隔壁大嬸，最嚇人是其臉上抹上厚厚的深淺粉底，就如鬼故中遇到艷鬼男子突然發現自己撞鬼一樣，嚇到網民狂呼「群魔亂舞」。

網上流傳多段直播主關美肌前、後的片段，其中有一段是一群美女在跳舞，想不到鏡頭一轉「真面目」無所遁形。（網上圖片）

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在美肌下人人都可以成為尖面、大眼的美女，如男神黃子華話齋，那不是化妝，根本是喬妝。鏡頭前靠美色搵食的女直播主，為了突出輪廓更是把自己的臉當成畫家顏色盆來畫，靠深深淺淺的粉底，要尖面有尖面，要大胸有大胸，高鼻大眼迷人鎖骨零難度。

內地流行「閏蜜團」的短片，即與好姐妹排成一排，一個輪一個在鏡頭前搔首弄姿，但想不到鏡頭背後是這樣的。（網上圖片）

網上近日再流傳一系列美女直播時的真實情況，鏡頭前愈美，一關美肌就愈恐怖，在沒有美肌下拍攝的側拍片段，一眾美女在鏡頭前跳舞，想不到鏡頭一轉，現實畫面卻只餘驚嚇，所謂的美女臉上塗上超厚粉底，刻意以不均勻的深淺色造出陰影，突出面頰、鼻頭等位置，以配合在臉的兩側、鎖骨等的深棕色對比，巨大落差令人吃驚。

不少網民看過片段後都紛紛嚇到笑，直指「這不是幻術，什麼才是幻術！」、「太誇張了吧，鬼斧神工之中的極致」，甚至因為畫面太誇張，有人拒絕相信是真的，堅持美肌前、後片段中的根本不是同一個人，「衣服飾品髮型都不一樣，那是搞笑模仿」、「只是化妝前跟化妝後而已⋯故意畫醜拍的吧」。

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微博流傳直播化妝教學，學到足鏡頭前你都能成仙！

事實上在微博不時流傳直播美女的化妝品教學，直指修容軟件再爐火純青也總有死位，如在動態的情況下，或會將臉上班點、痘印放大，故主播要鏡頭前的美，就要放棄現實，以深淺粉底虛擬出想要的輪廓，淺色的用在眉骨眼側鼻樑，深色就要用在額頭側、鼻翼兩側等位置，在身體上也是同理，深淺色用得好，何愁沒有巨胸鎖骨。

若要Sell可愛，就要玩胭脂，強光下面色一定差，微博的直播主教學再三強調不可忽視，當中最簡單就是「微笑蘋果畫法」，即在微笑肌位於掃上胭脂，從外向內打圓抹開。