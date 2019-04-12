蒼井空直播生孖胎前後狀況　澄清開刀分娩過程「不是屬於大家的」

日本前AV女優蒼井空早前宣布懷有雙胞胎男嬰，已懷孕9個月臨盆在即之際，她再有新消息要宣布，原來她獲日本網絡電視AbemaTV的邀請，將合作直播剖腹產子當日進入產房前後的情況，但開刀過程「不是屬於大家的」，日本粉絲付費訂閱該電視頻道，即可見證蒼井空榮升人母的重要時刻。

蒼井空與日本網絡電視AbemaTV合作，直播剖腹產子當日進入產房前後的情況，但開刀過程「不是屬於大家的」。（蒼井空blog圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

第一時間分享蒼井空弄璋之喜的節目《Welcome to the world, Sola's Baby》，將緊貼蒼井空剖腹產子的時間表，在本月30日當地時間晚上10時至翌日（下月1日）當地時間下午5時，透過AbemaTV直播，除日本之外，中國、台灣、韓國等地的訂閱戶都可以收看。

+ 2

蒼井空在日本時間今晨6時，透過部落格（blog）宣布「直播產子」，表示不少人對自己懷有雙胞胎男嬰一事發表意見，但她認為「幸不幸福都是由自己決定」，現時穿着睡衣安胎，亦不會化妝，產子當日會一如平時，希望以最真實模樣與粉絲一起見證兒子的誕生，留下紀念。

消息隨即引來網民極大反應，紛紛表示「想睇」，至日本時間今午5時，蒼井空在部落格澄清「引起誤會」，重申只會直播入產房前後的狀況，由於分娩期間連丈夫都不能進入產房，所以AbemaTV都不會直播到其開刀過程，若本月30日之前作動，AbemaTV都會派員拍攝，但同樣不會入產房。換言之，蒼井空分娩過程「不是屬於大家的」。

（綜合）