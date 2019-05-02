台大媽要求讓座　哲學妹神理論K.O.秒閉嘴　網民：罵人不帶髒字

身邊總要有一個哲學系朋友！日前一名台灣女大生跟朋友乘搭台鐵自強號，樓主因身體不適，決定買兩張坐票，詎料列車駛至板橋時，一名大媽上車後毫不客氣要求二人讓座，樓主的哲學系朋友只笑一笑，以最溫柔的聲音吐出183字還擊，讓大媽啞口無言及默默離開，其他乘客亦忍不住竊笑，而目睹一切的樓主，則笑言「沒事的不要惹哲學系」。

一名台女與哲學系朋友日前乘搭自強號時，遇上大媽毫不客氣要求讓座。（資料圖片）

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該台灣女大生日前在Dcard討論區發文，指前幾天跟哲學系朋友坐自強號到中壢，因身體不適便決定買兩張89元新台幣（約23港元）的坐票，直至到板橋站時，一名大媽上車並走到二人面前，擺出不耐煩的臉看着她們，隨即要求讓座，「年輕人看到長輩還不會讓座嗎？」。

樓主朋友見狀，只眉頭輕佻，嫣然一笑，無辜的指着自己說：「您需要我讓座嗎？」大媽毫不客氣表示當然，「看你這麼年輕，站一下也沒關係吧，要有點家教，讓座給長輩！」，朋友聽罷笑得一臉春風，然後以最溫柔的聲音開炮，認為大媽基於道德及傳統觀念要求她讓出在這座位上坐火車的權利，惟在這之前，「您在沒有付出和我一樣的金錢以及時間的前提下，要求另一個人讓出他的權利。」

朋友又稱嚴格來說，廣義上大媽是她的長輩，「但狹義上，我需要對其行孝道的對象只有我家族的長輩，而您只是萍水相逢的陌生人。」最後更反問大媽，「您這行為在大眾觀念中，可以被稱為搶劫、或者行乞。請問您現在是要行乞還是搶劫？」

大媽隨即啞口無言，朋友的言論也引來其他乘客竊笑，大媽只能默默敗走，而目睹一切的樓主，則笑言「沒事的不要惹哲學系」，更指不帶髒話罵人的境界，「恕我做不到」。

網民精警評論

+ 4 + 3 + 2

樓主神一般的朋友引來大批網民熱議，逾1.6萬人讚好，坦言「這段要背起來」、「突然覺得讀哲學系的女生好有魅力」，亦有網民笑言只要帶哲學系朋友上街，便不會被欺負，更有人稱女友是哲學系，跟對方吵架真的沒贏過。另外，有法律系的網民亦加入戰團，笑言可用「試問請求權基礎為何？」對抗大媽。

（Dcard討論區）

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