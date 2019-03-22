老公一句「無人讓座」激嬲男孩　大肚婆稱被踢膝頭　網民反應兩極

讓座是個人選擇，但也不要傷害別人！有孕婦投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」，指早前乘搭西鐵時，因老公輕輕說了一句「無人會讓座給大肚婆」，疑引起同車男孩不滿，指對方故意向後踢她，結果膝頭紅了兩小時也不散。帖文一出引起熱議，有人批評小朋友「惡毒」，估計他可能有躁狂症，但另有網民認為帖文沒有前文後理，樓主老公的怪責說話的確「有骨」，「點解你老公要講呢句嘢挑釁呢？」

網民指其老公說了一句「無人會讓座給大肚婆」，疑引起同車一個男孩不滿，對方故意向後踢她，結果膝頭紅了兩個小時也不散。（fb「生仔要考牌系列」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

fb專頁「生仔要考牌系列」近日刊登一位準媽媽投稿，指自己跟丈夫乘西鐵，遇到一家人坐在位上，丈夫則跟她說了一句：「無人會讓座給大肚婆。」但強調全程無公審任何人，「我其實也不太願意坐，啲位俾一個細路踩完再落車，我自己企幾個站就到，何必跟人爭？」

到了荃灣西站，那男孩站了起來，並走去他爸媽面前，樓主形容男孩「故意地、有敵意地，看着玻璃，瞄準我，往後一踢！再踢上少少我應該要call白車」。樓主隨即問：「咩事啊？黐線㗎？」對方則滿臉通紅，情緒比樓主更激動，但其父母只說一句「唔好意思」就不了了之。

樓主稱當時沒來得及反應，就跟老公下車，但事後感後悔，認為應留在車廂內急召車長報警驗傷。她還在帖文最後表示，「真想提醒各位，大陸香港都一樣，無品嘅人就係無家教！踢我個癲仔係香港人！佢老豆啊媽遲早受返！」

網民稱早前搭西鐵時，疑因老公一句「無人讓座」惹不滿，被男孩後腳踢膝頭。（資料圖片）

帖文隨即引起熱議，有網民批評「一句唔好意思就諗住走」、「細細個就咁癲，大個不得了」，又勸樓主在街上一切小心。但另有網民指，即使小朋友「冇家教」，但樓主老公亦不見得有品，「咁樣講唔係就係想比壓力附近坐低嘅人咩？如果真心大方覺得唔坐冇所謂，根本唔需要講呢句野」，更有網民嘲諷稱「搭私家車就唔使俾人踢」，而樓主在帖文中的Hashtags（標籤）「小心屯門癲仔」、「點解唔揀我老公來踢」、「你件垃圾」，部分標籤更有詛咒成分，認為樓主也不對，故引起一眾網民不滿，指樓主不應該公審別人。

（fb專頁「生仔要考牌系列」）