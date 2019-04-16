【以身作則】讓座孕婦、教仔女勿影響人　帶口音媽媽良好身教獲讚

家教無分國界，無論來自哪個國家，只要家長以身作則，亦能教出有禮的子女。一名懷孕的網民早前投稿至facebook專頁，坦言一向對內地人沒有好感，不過日前乘東鐵時遇到一名帶有口音的媽媽與兩名子女乘車，對方不但讓座給她，更教導子女不能「郁嚟郁去」及大聲說話，以免影響他人。樓主欣賞對方以身作則，作為子女的榜樣，而且願意指出子女行為的問題，直指希望能效法對方，「做到位有牌生仔嘅媽媽」。

有懷孕的網民稱早前乘東鐵時，遇到一名家教極好的媽媽，稱讚對方成為子女的好榜樣。（資料圖片）

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現在懷孕5個月的女網民早前投稿至fb專頁「生仔要考牌系列」，坦言一向對內地人沒有好感，不過早前乘車時遇到一名家教極好的媽媽，令她即時改觀。樓主表示，事發當日中午12時許乘搭東鐵，當時車上有不少人，她上車後站於車廂中間的扶手旁邊，一名媽媽看見她即時站起身讓座，樓主當時微笑答謝並坐下。

樓主形容，該名讓座的媽媽帶有「譚仔」口音，本身亦拿着一大袋麵包及小朋友的水壺。樓主坐下後，該媽媽的兩名子女問道：「媽媽，你點解要企起身？」對方即向子女解釋，指「姨姨大住個肚，好重好辛苦㗎，媽媽陀住你哋嗰時都領教過，依加讓到咪讓人坐囉」。

樓主稱，該名帶口音的媽媽讓座後，向子女耐心解釋原因。（資料圖片）

後來該媽媽年約8歲的兒子開始「坐唔定、郁嚟郁去」，該媽媽看到時即對兒子說：「你小心整到人，你坐返好啦，等陣踢親人就唔好啦。」其兒子聽到後即坐好，令樓主亦不禁稱讚：「我本人覺得對一位約8歲嘅男仔嚟講已經好受教㗎啦。」

該名媽媽之後或怕子女感沉悶，遂拿出電話讓他們觀看影片，小朋友們睇片時感興奮屬人之常情，樓主亦十分明白。不過該名媽媽卻即時提醒子女：「你哋細聲啲講野，呢度係公共場所，唔可以咁大聲㗎，其他人未必想知你講咩嘢㗎嘛。」兩名小朋友聽到後亦自覺地降低音量。

當兒子「坐唔定」時，該媽媽便即時開聲提醒。（資料圖片）

樓主說，當日乘車的經歷讓她明白「身教真係好重要」，看到該名媽媽的榜樣，令她立志「第時都做到位有牌生仔嘅媽媽」，並指「如果家長可以做到好榜樣去解釋比小朋友聽／學，咁我哋嘅下一代嘅待人接物+處事態度就會好好多啦」。

網民看過帖文紛紛表示，不能一竹篙打一船人，「有家教／要攞牌嘅其實咩國籍嘅咩人都會有」、「野蠻／良善無分國界」。亦有網民分享自身經歴，稱現時願意提醒子女「你小心整到人」的家長已經不多，直言「就算香港啲『你小心整到人』後面嗰句都實係話『你一陣俾人鬧呀』，真的無辦法，而家我索性都廢事出聲」。

（fb專頁「生仔要考牌系列」）

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