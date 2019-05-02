台女搭捷運驚覺被偷看　「紅眼睛」超恐怖　真相令人估唔到

搭公共交通工具時感覺到被人注視，或會感到不安，有台灣女子搭捷運時突感到被偷看，回身一看更是嚇破膽，只見對方伏下，以一手遮住半邊臉，剩下紅紅眼睛如鬼片一般死命盯着，樓主頓時被嚇得「個心離一離」，不過之後她才驚覺原來是自己看錯，真相其實超爆笑。

網民分享搭車嚇死經歷，因結局太爆笑，逾萬網民忍不住留下表情符號齊聲一笑。（網頁截圖）

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有台灣女網民在fb群組「爆廢公社」發帖，分享自以為搭捷運被偷看經歷，她上載兩張照片，其中一張一名身穿粉紅上衣的女子，在座位上輕倚手臂伏下，露出紅紅的眼睛死盯樓主，十分恐怖，一時間令人腦海浮起大量鬼片橋段，十分不安。

不過驚一驚後細心一看，樓主卻發現原來只是看錯，所謂的紅眼睛，其實是粉紅女子的嘴巴，那個沉沉睡去的女乘客頭髮幾乎把五官都掩住，只餘一個嘴巴，因為角度太巧妙，才引來樓主驚恐。

網民嚇了一跳後都忍不住大笑，直言第一眼還以為有人哭着看人，更有人爆笑指以為樓主碰上了活生生的「鬼太郎」，還反問是貞子轉世了嗎，笑言大家再累，公共交通工具麻煩都注意一下睡相，以免嚇死人。