台中學男生當街打女友　正義哥挺身阻止　女生反應令人傻眼

中學時代不少人都會談戀愛，但年紀輕輕竟然會出手打女友？昨日（2日）台灣苗栗縣facebook群組爆出一段中學男生動手打女友的影片，在區內引起哄動。隨後同一群組再爆出另一段影片，一名路過的「正義哥」看不過眼，走過去喝止男生暴行，兩人險爆衝突，但這時捱打的女友夾在二人中間制止，更不停鞠躬向正義哥道歉，希望對方離開。網民群起批評男生打女友的行為，苗栗縣派出所所長確認事件，但指女學生決定不提告，案件會循家暴及少年事件處理。

台灣一名男學生當街打自己女朋友，在網上引起爭議。（fb群組「靠北苗栗」影片截圖）

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中學時代不少人都會談戀愛，但年紀輕輕竟然會出手打女友？昨日（2日）台灣苗栗縣facebook群組爆出一段中學男生動手打女友的影片，在區內引起哄動。隨後同一群組再爆出另一段影片，一名路過的「正義哥」看不過眼，走過去喝止男生暴行，兩人險爆衝突，但這時捱打的女友夾在二人中間制止，更不停鞠躬向正義哥道歉，希望對方離開。網民群起批評男生打女友的行為，苗栗縣派出所所長確認事件，但指女學生決定不提告，案件會循家暴及少年事件處理。

一名大叔介入制止，但女生擋在二人中間怕生衝突，又不停向大叔道歉。（fb群組「靠北苗栗」影片截圖）

同一個帖文有人上傳另一條影片，顯示之後發生的事情，原來有一名大叔前去介入，意圖制止男生。從影片可見，大叔在指責男生，這時女生連番向大叔鞠躬，大聲說「真的不好意思」，更捉着男生的手擋在二人中間，擔心男生和大叔發生衝突。看着女生瘋狂道歉，大叔多罵了男生兩句就離開。

網民無不炮轟男生的惡行，直斥他「丟我們苗栗縣人的臉」、「這種人以後會家暴嗎」，亦有不少人認為女生不應為男生道歉，形容是縱容男生的暴行，「年紀輕輕就動手了，以後還得了」。有網民肉搜到該名男生的社交媒體帳戶及其所讀學校，涉事男生一度在帖文下留言，向苗栗縣網民道歉，形容自己的情緒管理不好，並已向女方正式道歉。

留言中有人提出要教訓男生，亦有不少理性的網民制止，認為事件應交由警方處理。對此，南苗派出所所長都在帖文中現身，交代案件經調查後是單純的男女朋友口角糾紛，而女學生暫時決定不提告，全案會依家暴法及少年事件處理，男學生現已移送法辦。亦有與男生就讀同一所學校的網民透露，學校的老師已介入處理。

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