「再也回不了家的孩子」　伏屍海邊背刻四大字　台淡水龜痛極死去

台灣基隆市和平島公園的工作人員近日在阿拉寶灣附近發現一隻淡水龜死亡，懷疑牠是被拋入海水中「放生」致死；而最令工作人員心痛的是，龜殼上竟刻有「謝許素珠」四個字，因此相信淡水龜死前經歷了極大痛苦，網友紛紛大罵「太離譜」、「龜做鬼也不會放過你」。

「一筆一畫都讓他經歷巨大痛苦」

和平島公園周四（2日）在Facebook上貼出死亡淡水龜的照片，以〈再也回不了家的孩子〉為題，留言「那天，一個靜謐的午後，我們在阿拉寶灣發現了一隻殼上被刻了不屬於他的名字的淡水龜，一動也不動，靜靜的躺在大海邊；這一幕讓一群愛護動物的島工們心瞬間都碎了，我們知道他殼上的那一筆一畫都讓他經歷巨大的痛苦。」

照片馬上便引起網友熱議，紛紛留言譴責，「龜做鬼也不會放過你」、「毫無疑問的殺生，還是故意的」、「這看起來應該是迷信放生就有功德的刻字」、「淡水龜放到大海，這位放生者是有病嗎？」、「牠是淡水龜，牠的殼有許多神經，就像妳的骨頭一樣，被刻字，會痛」。

龜殼底下布滿許多神經和血管

和平島公園後來回應稱，他們想要傳達的訊息並非單純的憤怒情緒，而是希望大家能藉此了解生命的價值和脆弱，同時指出「龜殼其實是肋骨的變形，是烏龜全身骨骼系统的一部分，而烏龜的胸腔由多塊骨骼駔合而成的。我們居住在同一個星球上，同是地球公民得一份子，所有生命都應該要被善待。」

龜殼屬於活性組織，底下布滿許多神經和血管等組織，如果有人觸摸龜殼，烏龜能透過殼下的神經傳遞而感覺到，因此假如在龜殼上「刻字」，對烏龜是極大的痛楚。

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香港早前也有市民於屯門海灘及蒲台島水域發現兩隻背上寫上字句、懷疑是被放生的龜隻，兩龜一死一傷，死去一隻為淡水龜，殼上被人用白油寫上「佛光普照」字眼；而另一隻受傷的綠海龜為瀕危品種，龜殼上的橙色油漆寫上的「放生」字樣。

香港兩棲及爬蟲協會會長楊嘉文表示，如果淡水龜被放生到海中是必定死亡的，胡亂放生行為令無辜動物受苦，希望放生人士反省。

漁農自然護理署亦曾提醒市民，不適當的放生行為容易引致動物死亡，甚至影響本地生態平衡，而香港售賣或管有海龜均屬違法，呼籲巿民「放生前，諗清楚係咪真係可以令動物幸福快樂！唔好令『放生』變成『往生』。」