美國加州確診麻疹女患者　曾看《復仇者聯盟4》　全間戲院心慌慌

麻疹疫情於各國擴散，全美國的病情已升至25年來的新高。一名加州的25歲女生近日去完旅行後回國，就立即去看近日上映幾乎場場爆滿，創造票房佳績的電影「復仇者聯盟4：終局之戰」（Avengers: Endgame），其後被確診患有麻疹，現在家中隔離。加州公共衛生官員警告，有大批觀眾可能已與患者接觸，呼籲留意健康狀況。

電影「復仇者聯盟4：終局之戰」（Avengers: Endgame）創造票房佳續，幾乎場場爆滿，熱潮持續。示意圖。（麥凱茵攝）

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衛生官員透露，有名年約20歲的女子近日到麻疹活躍地區旅行，回來後在上月25日晚上11時，到加州橘郡（Orange County）富樂頓南檸檬街（South Lemon Street）1001號的AMC戲院看電影「復仇者聯盟4：終局之戰」，並於4月26日凌晨4時左右離開。她翌日身體感到不適，便到當地醫院急症室求診，證實患上麻疹。

圖為美國AMC戲院外觀。非事發戲院。（網上圖片）

衛生官員續指，相信院內有其他人有可能受到感染，建議曾在同時段前往前該看電影的觀眾和工作人員，要盡快到醫療服務機構檢查自己有否接種疫苗，尤其一些沒有打過麻疹疫苗的人。

美國麻疹疫情：自2018年10月以來，紐約已確診逾400宗麻疹感染個案。（路透社）

有戲院的工作人員表示驚訝，沒想到橘郡也會有麻疹疫情，認為消息令人緊張，或有人會短期內不再去戲院。他認為麻疹屬於高傳染性疾病，得知患麻疹的人應盡量不要前往戲院，否則對其他人來說不太公平。

麻疹是高傳染性的疾病，可透過空氣中的飛沫，或接觸病人的鼻喉分泌物而傳播。潛伏期一般為7至18天，但亦可長達21天。病人從出疹前4天，至出疹後4天內，都可把病傳染給別人。

（綜合）