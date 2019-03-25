【麻疹爆發】港38萬外傭「零接種」　中介：僱主擔心可帶去打針

本港近日爆發麻疹，累積個案至今增至20宗，創4年新高。現時1985年出世後的港人都曾接種了兩針疫苗有免疫力，惟38萬在港工作負責照顧老幼的外傭，其實都未曾接種任何麻疹疫苗，或有感染風險，令不少僱主十分擔心。有中介表明外傭家鄉注射麻疹疫苗不普及，如僱主擔心，可自行帶外傭注射。

菲律賓是其中一個爆發麻疹疫潮的地方，得成僱傭中心董事總經理廖翠蘭指，可安排外傭打針後才赴港，不過要由僱主自費。（資料圖片）

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本港現時有38萬的外傭，由於麻疹疫苗在菲律賓、印尼等地並不普遍，外傭基本上是「零接種」，不少本港僱主近日都憂慮她們或被感染。得成僱傭中心董事總經理廖翠蘭指，菲律賓等地醫療系統較落後，接種疫苗十分昂貴，接種地點也不普及，所以相信幾乎大部分來港外傭，都未曾注射疫苗。

廖翠蘭表示，作為中介如有僱主要求，可安排外傭打針後才赴港，不過要由僱主自費，暫時未見很多僱主提出有關要求。至於僱主是否要為在港的外傭打針，她就表示，要僱主自己衡量。

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菲律賓是其中一個爆發麻疹疫潮的地方，菲律賓衞生當局表示，截至上月底，已錄得超過1.4萬宗感染個案，當中238人死亡。2月中，香港衞生防護中心接獲3宗麻疹感染個案，涉及3名於菲律賓出生的外藉女子，未知3人是否外傭。

根據衞生防護中心的建議，所有對麻疹未具備免疫力的外籍家庭傭工，均應接種MMR混合疫苗，尤於抵港工作前接種，如未能及時接種，可於抵港後諮詢醫生意見；又建議僱傭機構可考慮將外籍家庭傭工對麻疹免疫力的評估或MMR混合疫苗接種加入職前身體檢查項目中。

而僱主們其實亦可多留意外傭的身體情況，根據衞生防護中心的資料，麻疹由麻疹病毒所引起，受感染的人初時會發燒、咳嗽、流鼻水、眼紅及口腔內出現白點；3至7天後皮膚會出現污斑紅疹，通常會由面部擴散到全身，維持4至7天，亦可能長達3個星期，留下褐色斑痕或出現脫皮。僱主如發現外傭有上述病徵，應馬上帶其求醫。