【麻疹爆發】德領事館教「麻疹」非抽水　暖心提醒港人要小心

麻疹襲港，截至昨日（4月6日），今年已累積55宗確診個案，創下11年新高，當中25人在「重災區」機場或航空公司工作，疫情令市民人心惶惶。德國駐香港總領事館facebook專頁的「每週一字」向來緊貼本港時事，本周教導「麻疹」的德文及發音，造句寫「小心麻疹！」，提醒香港人預防疫情。

德國駐香港總領事館昨在fb專頁發布「每週一字」帖文，以中英德3種語文教導「麻疹」，造句寫出「小心麻疹！」。（fb專頁「German Consulate General Hong Kong」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

德國駐香港總領事館昨在fb專頁發布「每週一字」帖文，畫出一名有紅疹的小孩，旁邊有一支針及麻疹、腮腺炎及德國麻疹的混合疫苗，又以中英德3種語文教導「麻疹」一詞，造句寫出「小心麻疹！」，明顯呼籲香港人接種疫苗，防範麻疹，帖文獲得多名網民「畀喊喊」。

本港昨日新增一宗麻疹個案，患者在機場1號客運大樓7樓任職乘客服務主任，連同昨日個案，今年已累積達55宗，當中25人在機場或航空公司工作，另有2人是瑪嘉烈醫院放射師及女護士。衞生署在機場實施防控措施包括疫苗接種及驗血服務，瑪嘉烈醫院亦加強有關病房的清潔及消毒、提醒職員及探訪人士嚴格執行佩戴口罩及清潔雙手等，市面亦鬧「疫苗荒」，一針一度炒至1800元。

（綜合）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁