台妻公開機師老公與空姐偷食證據　小三母護短：不要傷害我女兒

一段感情中若出現第三者就會變得非常難搞。台灣一名女網民日前在社交網站憤怒公開其機師老公和另一名空姐小三的出軌證據，該名小三更向機師稱「明白老婆很徬徨，不然我真的很想抱抱你們兩個人」。由於該名空姐曾在網絡被封為「最正空姐」，但她的真實相貌卻似乎與和過往的美照甚有落差，引來不少網民「起底」攻擊。事件愈鬧愈大，驚動到小三的母親，但她並沒有同情樓主，更出面護短，請樓主「不要這樣傷害我女兒好嗎？」，行為再度引網民熱議。

該名正印女網民在facebook群組，公開老公和一名空姐的出軌證據。（fb群組「爆料公社」圖片）

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該名正印女網民在facebook群組「爆料公社」發文，公開老公和一名空姐的出軌證據，她指自己與當機師的老公交往7年，於2017年12月登記結婚，沒想到在籌備婚禮的過程中，對方就趁老婆出國處理婚禮時私下「約炮」，甚至和一名空姐同居和去旅行。

至去年7月底，樓主決定把12月的婚禮取消，之後更在fb公開該名小三空姐的照片，以及對方和自己丈夫偷情的對話截圖，展開反擊。當中包括2人公然牽手合照，還有以男女朋友互稱的對話，甚至是兩人在酒店房間親暱的照片，其中一張只見機師只穿着一條內褲，拍攝在浴室內的空姐。

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在機師和空姐的對話截圖中，也可見男方似乎擔心婚外情會曝光，問空姐：「妳會不會怕跟我見面了？」惟空姐則回：「為什麼怕？」另一張截圖中，空姐還安慰機師，又指自己明白他老婆的感受，「想到你一睡醒就要奔波處理你老婆的情緒就很捨不得你，但同樣身為女生，我能夠明白她一定也很徬徨、很無助，才會用這麼偏激的方式讓你知道她很痛，我的立場真的比較尷尬一點，不然我真的很想抱抱你們兩個人」。

事件曝光後，有網民「起底」發現這名小三空姐原來是一名網紅，Instagram有10萬粉絲追蹤，平常愛分享旅遊、化妝的相片，有網民質疑她真實的樣貌和ig美照相差甚大，「修很大」、「崩潰了」，令她其後將ig刪除。

空姐與機師偷情的對話截圖：

樓主也公開了一張空姐母親與她的私訊截圖。（「爆料公社」fb圖片）

另一個網民的焦點是，樓主也公開了一張空姐母親與她的私訊截圖，請她刪除公開了的照片，表示「為什麼要這樣毀掉一個很努力的女生，我是她麻麻（媽媽），我真的是非常非常難過擔心」、「拜託妳，不要這樣傷害我女兒好嗎？」令不少網民側目，直斥機師和空姐的偷食行為誇張，認為女方要道歉之餘，男方亦要負最大責任。

（facebook群組「爆料公社」）

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