【泰王加冕】4度娶妻醜聞一大籮　與前王妃池邊開全裸派對最轟動

新任泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）的加冕儀式今日展開，他與先王（Bhumibol Adulyadej）普密蓬的民望和國際形像天差地別，擔任王儲時已有許多負面新聞，花花公子形象深入民心，經歷四段婚姻的他曾指責第二任妻子通姦，令4名兒子均失去繼承權。繼承王位前，其極不檢點的私生活經常為人詬病，最轟動要數2009年流出的一段荒淫片段，片中王儲夫婦在英國酒店替愛犬開泳池派對，王妃裸露上身只穿丁字褲，還側臥地上餵狗狗吃蛋糕，荒淫生活令人側目。

2009年爆出的不雅影片最為轟動，第三任儲妃幾乎一絲不掛為二人愛犬在酒店池邊慶生。（網上影片截圖）

+ 5 + 4 + 3

已故泰王普密蓬極富民望，但獨子哇集拉隆功卻只得花花公子形象，就算接受過軍事訓練、本身亦是一名飛機師，並未為他帶來相應的威嚴，反之外界普遍較喜歡他的妹妹、同樣有繼承權的詩琳通公主（Maha Chakri Sirindhorn），但最終還是由身為普密蓬獨子的哇集拉隆功繼任。

哇集拉隆功自13歲起就到英國及澳洲留學，1972封為王儲，但長居海外。他是一名飛機迷，擁有機師牌照，常親自駕駛波音客機出國。然而，他最有名的還是一塌糊塗的私生活，他四度娶妻，第一名儲妃是表妹索姆沙瓦利公主（Soamsawali Kitiyakara），婚後就與女演員馬希多（Sujaree Mahidol）同居。與原配離婚後，1996年將馬希多娶入宮，兩年後又鬧離婚，哇集拉隆功指責女方通姦，令4名兒子失去繼承權及王室地位。

泰國王室最近正式承認哇集拉隆功第四任妻子素提達的王室地位，經電視台發送二人婚禮片段。（BBC影片截圖）

2001年，哇集拉隆功再娶侍女西拉斯米（Princess Srirasmi）入宮。2009年哇集拉隆功被爆出一段不雅影片，有指他曾帶着儲妃西拉斯米及30名隨從到英國一間酒店遊玩，片中西拉斯米與哇集拉隆功為愛犬慶生，西拉斯米在眾多隨從面前袒胸露乳，只穿一條丁字褲，更拿着蛋糕側臥地上，王儲全程神態自如，懶理現場有眾多侍從。片段在網上瘋傳，當時有消息指，泰國許多高官都對王儲不滿，甚至希望他長居海外不要回國。2014年，泰國王室指控西拉斯米親人涉貪，免除其王室姓氏及把她逐出王室。

最為微妙的是第四段婚姻，哇集拉隆功現任妻子素提達（Suthida Tidjai）原是泰航空姐，從軍6年就升任將軍。有傳哇集拉隆功2014年離婚後就與素提達發展，他同年任命素提達擔任其私人保安部隊副指揮官，2016年更是他親自封素提達為將軍，但王室一直未承認二人關係。直至近日，泰國王室才發聲明，正式承認素提達是王室成員，亦是新的王后，隨後由泰國電視台播出二人婚禮影片。

哇集拉隆功的荒誕事不計其數，包括曾冊封自己的愛犬為空軍上將。維基解密曾公開外交密件，顯示哇集拉隆功試過帶着愛犬參加美國駐泰大使館宴會，席上縱容愛犬爬到餐桌上亂黏客人的杯。長居德國時，更被當地電視台拍到平日外出時造型奇怪，毫無王儲威嚴，就連父王身體抱恙時，他現身德國慕尼黑機場，將背心捲起露肚腩，身上還貼了多處假紋身。2016年，前任泰王駕崩，哇集拉隆功送葬時的侍衛隊有一名美貌女上校希妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi），據傳就是他的情婦。

（綜合）