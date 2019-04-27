【泰抵打】29歲色魔圖姦孕婦　遭過路青年打到變豬頭　影相放上fb

泰國日前發生男子企圖強姦孕婦案件，幸一班路過現場的「正義哥」出手救人，孕婦幸無大礙，而救人者對色魔濫用私刑，有機會被追究責任。 案件於周三（24日）晚發生，當時23歲孕婦獨自回家，遭29歲男子拉到草叢企圖強姦，縱使事主大喊自己懷孕，對方仍未收手。此時一班青年行經現場，聽到呼救聲後挺身捉住色魔，當場把他暴打一輪後交給警方，其後更把色魔的照片上載到facebook，引來逾1.8萬網讚好。警方指疑犯被打到顴骨裂開、顱內出血，其傷勢涉及私刑，有權對施暴者追究法律責任。

泰國29歲男子企圖強姦年輕孕婦，被路過的青年制止及暴打一頓。（「Kittisak Jackey Silapornprasert」fb圖片）

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泰國傳媒報道，女事主在案發當晚和數名朋友到酒吧玩樂，於約凌晨1時騎電單車回家，路上被2名同樣騎電單車的男子看上，其中29歲男子坎齊突然跳到孕婦後座，令電單車翻側停下。坎齊其後將女事主強拉到草叢企圖性侵，女事主明言自己正懷孕，但坎齊仍想施暴。

這時男子基提薩克（Kittisak Jackey Silapornprasert） 和友人經過現場，發現有電單車倒地，又聽到有女子呼救聲，遂循聲音查看，驚見坎齊正欲強姦婦女，見義勇為阻止其惡行。基提薩克和友人不齒色魔企圖強姦孕婦的行為，將坎齊暴打了一頓，將他打到臉如「豬頭」才交給警方。

29歲疑犯被打到變「豬頭」，出現顴骨裂開及顱內出血。（網上圖片）

基提薩克將事發的相片上載到facebook，從照片所見，坎齊下身赤裸，被打到頭破血流，最後被警察按壓在地上拘捕。不少網民看到相片後認為大快人心，有多達1.8萬次點讚及逾7000次分享。不過，亦有網民認為他將犯人制服後，就應交給警方處理，不應去執行私刑。

警方調查後發現，坎齊早已面臨其他強姦罪指控，但他被打得顴骨裂開、顱內出血，現時要在醫院留醫，暫時無法收監，而他有權對施暴者追究。

（綜合）

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