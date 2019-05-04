【遊台注意】便利店馬桶泵驚揭藏針孔攝錄機　穿小孔藏鏡頭極隱閉

裝了針孔攝錄機的偷拍工具可謂令人防不勝防，有台灣網民昨日於facebook貼出圖片，指自己在便利店的廁所內，發現一個黑色馬桶泵穿了個小洞，拿起一看，竟見到泵內藏着針孔攝錄機裝置，而該個馬桶泵一直放在地上，可能已拍下客人如廁情況，事件令人心寒。該網民指已就事件報警，稱事件「隨處都有可能發生，希望大家上廁所時可以多注意一下」。

有台灣網民昨日於Facebook貼圖，指自己發現便利店廁所內的一個馬桶泵穿了小洞，拿起竟看到泵底藏着一個針孔攝錄機。（Facebook群組「爆廢公社」圖片）

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該網民昨日於fb群組「爆廢公社」上載的2張圖片可見，一個馬桶泵的吸盤位置有一個很不起眼小孔，如果不是仔細看是難以被發現，一旦被放在廁所內地上或陰暗的地方，由於它是廁所中常見的物品，加上是黑色，很大機會就會被忽略。當把馬桶泵反轉，竟見到內藏黑色膠紙包裹的物品，內有針孔攝錄機的電子裝置，該網民直言：「一整個傻眼！」

該網民指已報警處理及備案，惟未有公布是事發的便利店地址，但表示「隨處都有可能發生，希望大家上廁所時可以多注意一下」。許多網民看到帖文都非常訝異，直斥裝上的人是「變態噁心」、「以後去外面上廁所都要先全部巡過一遍的概念」。亦有網民稱曾在超商遇過同樣情況，問「您是到那間警局報案的呢？因為我們超商也有一隻一模一樣的，在4月就發現到，收到辦公室裏面」，似乎藏針孔攝錄機到馬桶泵已是偷拍常用手段的工具了。

高雄Airbnb一間民宿房間曾被發現偷拍器材，其浴室及睡房被發現裝有煙霧感應器造型的針孔鏡頭。（網上圖片）

台灣去年4月曾揭發20多歲男子在台灣大學醫學院女廁中，擺放藏有針孔攝影機的馬桶泵偷拍，4年多來偷拍了近百名女學生如廁情況，如發現受害人長相姣好，更會根據其衣著或制服於網上將對方「起底」，再追蹤對方，最終幸被清潔工發現，通知警方才破案。

（facebook群組「爆廢公社」、GTV八大電視）