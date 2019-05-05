【伊波拉再爆發】剛果死亡人數破千　民眾信陰謀論殺醫療專家

曾導致大量人死亡的伊波拉病毒（Ebola），去年8月於非洲剛果東部再次爆發，迄今已釀成至少1008人死亡，成為全球第二大規模的伊波拉病毒疫情；而西非在2014年至2016年間曾爆發伊波拉疫情，導致逾1.13萬人死亡。 世界各地的醫療團隊冒着生命危險到剛果疫區救援，惟礙於當地民眾不信任外來人，且疑有人造謠煽動民眾襲擊防疫據點，導致一名流行病學家喪命。當地醫療團隊亦人心惶惶，上月24日走上街抗議，要求剛果政府確保醫療人員基本安全，遊行其間有執法人員在旁持槍戒備。

來自喀麥隆的流行病學家金伯恩博士（Richard Valery Mouzoko Kiboung），在上月19日於襲擊中不幸喪生。（Twitter「DrTedros」圖片）

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《紐約時報》報道，世界衛生組織（WHO）公共衛生緊急事故執行主任萊恩（Michael Ryan）表示，由於剛果民主共和國（Democratic Republic of Congo）民眾對醫療團隊不信任，頻向防疫據點施襲，環境不安全是疫情嚴重擴散的主因，醫療人員預計疫情會持續。

自今年1月起，剛果當地已發生119宗襲擊事件，42宗在防疫據點，有85名醫護人員死傷。而該地區有數十個針對醫療團隊的反對團體運作，政治是其中一個導致防疫困難的因素。

據《衛報》報道，剛果長年戰亂、政府貪腐，一般民眾對於外界的「陌生資訊」相當不信任，「陰謀論」四起。政府於2012年已決定因應伊波拉疫情，將總統大選延後，令疫情政治化，有人製造謠言指外國醫療團隊只想靠防疫賺錢，根本不想令疫情消失，聽信這種說法的民眾，對醫療團隊懷有惡意。

世界衛生組織發聲明指，對於金伯恩博士的去世深感悲痛。（美聯社）

當地醫療團隊屢次遇襲，一批武裝暴民於上月19日突襲滕博大學醫院（Butembo University Hospital），來自喀麥隆的流行病學家金伯恩博士（Richard Valery Mouzoko Kiboung）在襲擊中不幸喪命，事件中另有兩人受傷。

世界衛生組織發聲明表示，對於金伯恩博士的去世深感悲痛，「此悲劇提醒了不能讓醫護人員因為保護他人的生命和健康，自已卻冒着風險。我們對這次襲擊感到憤怒，醫護人員和醫療機構絕不能成為襲擊目標」。

醫療團隊人心惶惶，在上月24日於防疫重鎮布滕博市遊行抗議，他們高舉「伊波拉確實存在」的橫額，要求剛果政府確保醫療人員最基本的安全，否則將全面罷工。

（《紐約時報》、《衛報》）