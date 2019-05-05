武漢動物園被指以狗充狼「貨不對辦」　園方反駁：牠們是情侶！

內地動物園不時傳出「貨不對辦」的事件，如早前有景區以掛畫取代野生動物，或叫工作人員扮猩猩等，遊客都要懷着「準備好被騙」的心情參觀。有網民昨日遊覽武漢九峰山森林動物園時，在狼窩中竟然看到一隻白色小狗到處走，以為園方「以狗充狼」，於是在網上發文稱感到被騙。園方得知事件後急忙解話，指出網民看到的狗其實是公狼的「女朋友」，解釋「狼狗情侶」已同居多時，估計事發時公狼躲起來休息才會引起誤會。

有內地網民早前遊覽武漢一動物園，發現狼窩內竟然只有一隻白色狗，質疑園方以狗充狼欺騙遊客，園方其後急急解釋狗隻是狼隻的「同居女友」。（澎湃新聞截圖）

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內媒報道，有網民昨日（4日）到武漢九峰山森林動物園遊玩時，竟於狼窩內發現跑跑跳跳的是一隻白色的「汪星人」，頓時以為園方「以狗充狼」欺騙遊客，於是立刻拍下短片，邊拍邊大叫控訴：「這是狗啊！沒有狼…」影片可見，一隻白色小狗在屬於狼的園區內來回踱步，附近則未見有狼。網民之後上載影片，並發文質疑動物園欺騙遊客。

園方得知事件後連忙解話，指遊客看到的確實是狗，並非有意欺騙，解釋指該狗隻只是狼的「同居女友」，估計事發時是下午，狼隻躲起來休息才會發生誤會。園方工作人員解釋，居住在該範圍的是一隻公狼，起初與同伴群居時，因「爭做老大」而經常打架，每次都弄得全身血淋淋，工作人員只好安排牠轉到另一區域獨居。

園方得知事件後連忙解話，指出網民看到的狗其實是公狼的「女朋友」，估計事發時公狼躲起來休息才會引起誤會。（梨視頻截圖）

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不過獨居多時卻令公狼變得孤獨，「感覺牠特別抑鬱，狀態都不是很好」，於是想到要為牠找個伴。園方2年前嘗試將兩隻小狗放進公狼的窩當牠的朋友，不過公狼不喜歡其中一隻狗，一見到就會作出攻擊，但對另一隻白色母狗卻「像一見鍾情一樣」，玩得非常開心，還會先讓母狗吃飯，「這讓我們一直都特別感動」，自此公狼和母狗就成為了「同居情侶」。

工作人員形容，公狼對母狗「像一見鍾情一樣」，相處得非常開心，公狼甚至會先讓母狗食飯。（梨視頻截圖）

事件獲報道後引起網民熱議，尤其是一眾單身的網民，眾人都對成功「出pool」的公狼感到非常羨慕，直呼「我還不如狼」、「人不如狼啊」、「感覺自己聽了一個童話故事」。亦有網民提出各種有趣疑問，如「狼不會吃了狗子麼？」、「一公一母，下一代就是狼狗？」，期望園方再次回應。

（梨視頻、澎湃新聞）