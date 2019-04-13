【咁都得】花60元人仔去動物園只睇到掛畫　網民嬲爆：請人扮都懶

到內地旅遊免不了有「中伏」的時候，早前就有家長帶同子女到動物園時看其喜歡的猩猩，不料竟發現園內的猩猩竟然是由兩個工作人員假扮的，令孩子非常失望。日前再有內地網民於微博發文，稱花約60元人民幣（約70港元）到江蘇一旅遊區打算看野生動物，沒想到入場後竟只看到一幅幅印製了動物圖畫的膠膜，令他非常失望。 事件引起網民討論，景區職員事後解釋指，印有動物圖案的圖畫是農曆新年時舉辦3D燈展遺留下來的道具，承認未有及時拆除才引起誤會。

有內地網民於微博發文，稱花約60元人民幣到江蘇一旅遊區打算看野生動物，沒想到入場後竟只看到一幅幅印製了動物圖畫的膠膜。（北京時間影片截圖）

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有網民周二（9日）於微博發文，表示花了60元人民幣（約70港元）購買門票，到江蘇連雲港市的大伊山風景區遊玩，一心打算爬上山後可以看到「滿山野生動物」，詎料進園後只見到數張印於透明膠膜上的野生動物畫像。

從網民上載的相片可見，數幅野生動物畫像分別印於透明膠膜上，再以繩綁於大樹之間，包括有公雞、老虎及牛等動物，最離奇的是連中國龍也有。雖然連神獸亦能看到，網民卻完全感受不到值回票價，反而失望得啼笑皆非，只好於微博發文分享「奇遇」。

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該內地網民於微博發文，稱花約60元人民幣到江蘇一旅遊區打算看野生動物，沒想到入場後竟只看到一幅幅印製了動物圖畫的膠膜。（微博截圖）

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帖文於微博引起熱議，有網民笑指景區並無「貨不對辦」，稱「你要看的野生老虎，野外的老虎，沒錯啊，還不擔心被攻擊」，「連野生的龍都有，很值得」。亦有網民替樓主的中伏經歷感不值，直指景區連「找人扮動物也懶」，是「不擇手段的業者」。

大伊山旅遊經濟區的工作人員翌日即回應事件，解釋指畫像是農曆新年期間，園區舉行3D燈展時遺留下來的道具，「當時有燈的時候老虎是可以動的，後來可能是景區管理上有點滯後，沒能及時拆除完，現在已經全部拆完了」。工作人員更不忘趁機宣傳，稱該景區主要以佛教文化為賣點，遊客可以一邊欣賞自然風光，一邊敬香拜佛。

（北京時間／微博）

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