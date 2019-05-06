散步無拖繩戴口罩　將軍澳惡犬3度襲擊人狗　街坊鬧爆：嚴懲主人

不少寵物主人都會帶毛孩在寓所附近散步或活動，都要做足準備及管教好寵物，以免一不小心禍及無辜。有居於將軍澳的狗主前日在facebook群組發文炮轟區內一名女主人帶狗散步時，並未為愛犬佩戴狗帶或口罩，任由狗隻攻擊人和狗，樓主稱愛犬被對方狗隻3度襲擊，丈夫保護愛犬時亦被對方狗隻咬傷。樓主已就事件報警及向漁護署舉報，並呼籲區內居民及狗主小心。不少街坊看過帖文直斥涉事女主人過分，認為「養不教，主人之過」。

有居於將軍澳的網民前日於fb發長文，稱區內有狗主未有好好看管其唐狗，令其丈夫及拉布拉多犬均多次遇襲受傷。（fb群組「拉布拉多谷Labrador Valley」圖片）

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該名狗主前日（4日）於fb群組「拉布拉多谷Labrador Valley」發長文，怒斥區內一名女主人的不負責任行為。樓主指自己與丈夫及9歲拉布拉多犬居於將軍澳，3月尾夫婦帶同愛犬到康城的寵物公園玩耍時，愛犬一跑進公園，就被一隻黑色唐狗「咬住條頸唔放」。

她指當時唐狗女主人「企喺度叫，唔識幫手，直到我先生分開咗佢哋先識拖住隻狗」，最終其愛犬頸上留下6至8厘米傷痕，丈夫分開兩狗時亦意外受傷。樓主說，愛犬被咬後沒有報警追究，但丈夫曾要求唐狗女主人以後須為狗隻戴上狗帶及拖好，「因為之前已經見過佢老公帶佢行街唔拖仲撲過嚟我隻狗度」。

可是3日後，樓主再次見到唐狗在無戴狗帶的情況下，由男主人帶同於屋苑內散步，她稱唐狗一看到其拉布拉多，即時衝上前差點咬到，幸及時被拉住阻止。樓主與對方理論，要求對方給予聯絡資料，「因為隻狗咬完我哋隻狗都仲係放繩，我哋話要追究」，惟對方拒絕，終要報警解決。

樓主指，對方於處理事件的過程中「全程一啲都冇歉意，亦冇提出要賠償，話我哋要民事告佢就隨便」，更稱其狗隻「一向好乖」。漁護署之後介入事件，對方才願意承諾日後會為狗隻戴狗繩及口罩。

樓主指唐狗主人得知狗隻咬狗及傷人後，曾企圖離開現場。她將事件向警方及漁護署舉報，指將會積極跟進。（fb群組「拉布拉多谷Labrador Valley」圖片）

樓主認為錯不在唐狗，但直斥唐狗主人不負責任及無恥，多次讓狗隻襲擊人及狗後都「完全唔認錯」。圖為涉事唐狗。（fb群組「拉布拉多谷Labrador Valley」圖片）

本以為事件得以解決，不料樓主前日與愛犬到寓所附近一草地玩耍時，再次遇上唐狗及其主人，當時女主人無拖好狗隻，又再釀成意外，「隻狗一衝埋嚟又咬住我哋隻狗隻耳仔，我先生分開佢哋嘅時候，佢就咬到我先生隻手」。樓主丈夫即時表示會報警，惟唐狗女主人竟企圖離開現場，被阻止後更不停怒罵樓主夫婦，推說是樓主「亂咁放隻狗」才導致事件，又指自己同樣受傷，但樓主「問佢有咩傷，佢又講唔出」，樓主夫婦之後只好先去急症室處理傷口。

經檢查後，樓主丈夫手部留下數個傷口，須每日到診所護理，而樓主則已報警及向漁護署舉報，指將會積極跟進。她直斥唐狗主人不負責任及無恥，多次讓狗隻襲擊人及狗後都「完全唔認錯」，遂將事件經過寫出，提醒區內居民及狗主注意。

帖文引起將軍澳街坊關注，並被轉發至fb「將軍澳」群組，不少街坊都批評唐狗狗主的行為過分，認為樓主必須向漁護署追究，「養不教（不論大狗或細狗），都是主人的錯，那犯錯狗主應負全責及找専人好好教返狗狗勿再犯錯」，「養狗養得咁衰格，遲早害死隻狗」。

（fb群組「拉布拉多谷Labrador Valley」、「將軍澳」）