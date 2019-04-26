雪橇狗猝死遺血跡　寵物酒店膠帶綑屍　主人接「球」怒轟毫無人性

愛爾蘭一名狗主出遊3日，期間將愛犬諾娃（Nova）送到寵物酒店暫住，但回來時，店方竟指諾娃已經死去，而遺體更只是「求其」用膠帶綑成一團，睹此慘況，狗主坦言無比心痛！

雪橇狗諾娃在一間寵物酒店住了3日身亡，店方竟將牠的遺體用膠帶綑成一團。（Facebook）

短短3日「人狗永隔」

金奇（Kirsten Kinch）養了一隻叫諾娃的雪橇狗，她在去年12月與家人到冰島旅行3日，期間將諾娃暫託在都柏林的寵物酒店「P&E Boarding Kennels and Cattery」。

12月31日，金奇到寵物酒店準備接回愛犬，店方卻告訴她，諾娃因為內出血死了。金奇起初還以為對方在說笑，暗忖「真是一個差勁的玩笑，狗狗那麼健康且才過了3日。」

然而，店員隨即帶她去領取諾娃的遺體。金奇始意識到，愛犬真的死了，而眼前的諾娃遺體更被膠帶綑成球狀，放在一個黑色袋中；金奇批評這種處理手法毫無人性、關懷和同情心可言，剝奪了狗狗的最後尊嚴。她說，就這樣帶諾娃的遺體上車回家的感覺極之難受，心裡留下了巨大創傷。

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質疑店方未按指示餵藥

寵物酒店負責人卡倫（Paddy Cullen）說，自從金奇在Facebook發文後，他和家人就收到許多恐嚇信，威脅要殺死他們和放火燒店。卡倫解釋當天上午他發現諾娃死去，臀部有一灘血，於是致電獸醫，對方擔心諾娃有犬小病毒（CPV），所以叫卡倫將諾娃密封包起，以免傳染其他狗隻；卡倫強調，除了用膠帶包裹，可謂別無選擇，因為重達25公斤的諾娃體型太大，放不進冰箱。

結腸炎和犬小病毒大部分病徵一樣，但感染後者的狗隻若不及時醫治，有可能在72小時內死亡。

不過，金奇反駁稱，諾娃接種了所有疫苗，不可能感染犬小病毒。她說，諾娃生前長期患結腸炎，但在死前數月已用類固醇成功控制病情，送到寵物酒店前亦被獸醫檢查過，健康良好。金奇質疑職員沒有按指示給諾娃餵藥，事發後她曾發電郵要求店方解釋，惟至今仍未獲任何回覆。金奇稱：「諾娃是我和家人的心肝寶貝，牠的死在我們心中遺下永遠無法填補的缺口。」

事件引起許多愛狗人士的憤怒，有人在網上發起聯署，要求涉事的寵物酒店結束營業，目前已有近21500人簽名支持。

（綜合報道）