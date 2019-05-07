一胎16隻小狗　英國洛威拿「超生」平紀錄　男主人幫餵奶：累死我

大型犬隻平均一胎會生7隻小狗，但英國蘭開夏郡（Lancashire）一隻洛威拿（Rottweiler）卻一口氣生了16胞胎，追平了英國紀錄，狗主不僅大吃一驚，還要不眠不休幫忙照顧小狗。

32歲軍人馬歇爾養的洛威拿犬一胎生了16隻小狗。（影片截圖）

產前掃描只看見6隻

32歲軍人馬歇爾（Mark Marshall）和妻子勞拉（Laura）飼養了一隻洛威拿犬羅克茜（Roxy），牠今年初懷孕後接受超聲波掃描，當時顯示羅克茜肚裏有6隻小狗。

豈料羅克茜在3月生產時，卻生出了16隻小狗。馬歇爾說：「另外10隻之前不知道躲到哪裏去！小狗的數目令我非常驚訝。我們很明顯沒有為此準備，但說到底這還是個值得高興的意外。」

由於羅克茜無法一次過餵哺16隻狗仔，主人只好幫忙「分流管制」，馬歇爾說：「要應付的事情太多了，令人累到不行，我連續8天將牠們分成8隻一組飲奶，其餘時間還要工作。」

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夫婦協助「分組」餵奶

另外，馬歇爾夫婦怕羅克茜被「搾乾」，於是向獸醫購買幼犬專用奶粉，用奶瓶親手給小狗餵奶。他們本身已經育有5名子女，包括一名新生兒，加上16隻初生小狗，實在忙得不可開交。

直到那些小狗滿8周大，不再需要喝奶，可以離開媽媽，馬歇爾以每隻650鎊（約6700港元）至750鎊（約7732港元）的價錢把牠們出售，只留下其中一隻並命名為貝拉（Bella），而貝拉的兄弟姐妹很快就會各奔前途，展開新生活。

英國目前的「狗狗多胞胎」紀錄是一胎16隻，馬歇爾正考慮是否替平了是項紀錄的羅克茜正式登記。

網民除了稱讚小狗可愛，還紛表示「母親真偉大，不分物種」、「可憐的狗媽媽，牠看起來很累」、「你能想像生產和餵哺16個孩子嗎？狗狗真的了不起」。

（綜合報道）