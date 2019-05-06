新襪小銀夾原來係咁用　網民驚呼：長知識了　抄低6個生活小知識

不少生活用品上的設計小心思，其實暗藏特別用途，如果錯過了，分分鐘得物無所用。襪子幾乎是大家每日都會穿的日用品，但在拆新襪子時，可有發現通常都會夾着一個小銀夾？大部分新襪都會被線縫起來，讓人不禁質疑小銀夾的用途，而最近就有襪子達人指出，原來小銀夾非常有用！

每對新襪子都有一個小銀夾，原來唔係垃圾仲好有用！（網上圖片）

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日前有台灣網民好奇在網上發文，指通常新買回來的襪都夾着一個小銀夾，但不明白：「都用線把襪襪縫起了，還用夾子夾？」便向網民查問小銀夾的用途。帖文引起網民熱議，當中有專業網民解答，原來小銀夾是用來「剪線頭」，剪開縫在襪子上的包裝紙。

首先將小銀夾取下及將它弄直，把小銀夾穿過縫線及吊牌中間，再前後移動斷開縫線，便可拆開新襪。另外，如果新襪子是用T字型的塑膠條來固定，同樣無需剪刀也可拆開，只要拿着膠條的T字頂端，不斷旋轉便能扭斷膠條。

不少網民見狀紛紛表示「長知識」，坦言一直以為小銀夾只是撐住襪子用的，笑言終於不再需要找剪刀。

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（PTT）