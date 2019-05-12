【熱評】37歲台男首搵工：無信心去面對　呂秋遠：先求有、再求好

老師，我今年已經37歲，現在才剛離開家裡在外面工作。以前都是在家幫忙，沒有領薪水，一開始出來社會，要跟年輕自己好多歲的人競爭，自己覺得很沒有自信，也不知道自己可以做什麼。沒有專長、高職學歷、從家暴的家中長大，不知道是不是這樣，對自己沒有信心。未來我應該如何去面對？如何讓自己有信心？如何知道自己要做什麼？

台灣有網民37歲時，才放棄家業外出找第一份工作，但他缺乏信心，不知自己能否應付職場上的競爭。圖為示意圖。（《愛回家之開心速遞》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

文：台灣律師 呂秋遠（文章標題由《香港01》編輯所擬）

這位朋友，所有人，不論原來是家務勞動者，或是在家裡的小公司幫忙，一旦離開以後，都得要面臨一個問題，也就是如何跟這個社會銜接，畢竟不是每個人都可以在政黨輪替以後就發大財，想要有未來，就得認真工作，而且，這跟年齡沒有太大關係，而是跟你的經驗與能力有密切的關連性。當然，如果可以重新選擇，不論你是因為結婚而辭去工作，或是因為幫忙家裡的事業而不到外面闖蕩，我都會希望你可以拒絕這樣的人生規劃。只是時光機還沒發明，我們得想想怎麼辦。

首先，不要再懊悔，也不要再留戀，先盤點自己過去的經驗、能力與人脈。怨嘆以前選錯方向，一點用處也沒有，而且一支草、一點露，無論如何，這幾十年你總是不會白過，會有一些累積下來的經驗。就算你是高職畢業、沒有專長，總會有一些思考、判斷能力，還有一點點的就業經驗，先要對自己有信心，只要想找工作，就算是基本工資，也是一種開始，你一直哀怨，就不會有機會，先把自己的能力盤點完，找出一個基本方向。如果什麼都沒有，那就是從自己過去的本行開始，或是從自己最想做的事情做為起點。

先求有，再求好，這是基本的要件。先維持自己的工作習慣，把原本舒適，但是像溫水煮青蛙一樣的條件改變。當方向在哪裡都不知道，就先去找一份可以讓自己勞動的工作，你才37歲而已，我曾經遇過一個中年離婚的媽媽，即使55歲，還是去連鎖壽司店虛心學習，從洗碗開始做起，下班還去學做蛋糕，一開始收入可能不會太好，但是後來也慢慢步上軌道，她的想法就是，如果你還在猶豫要不要「低就」，代表你的生活還沒有太糟，因為生活沒有「低就」可言，只有活下去可言。

呂秋遠以一名離婚媽媽中年再就業的經驗，鼓勵事主不要害怕踏入職場，更要在下班後上課增值自己，將生活變得更好。圖為示意圖。﹙Getty Images／視覺中國）

當工作已經成為生活中的一部分，你要開始找出自己的興趣，而且加強這方面的技能。或許工作很難成為你的興趣，但是你得要分析自己的個性喜歡哪一種行業，然後去上課，或是從做中學。例如你喜歡烹飪，有很多訓練班可以培養這方面的專長。你喜歡與人接觸，可以去當業務員或服務員，然後考證照。你喜歡文字，可以應徵文書或企劃行政。你有了年紀，理論上應該也會多了經驗，或者是做人處事的道理。如果都沒有，那就把自己當作剛出社會的畢業生，虛心求教、認真做事，不要倚老賣老。坦白說，這社會不怕老，而是怕你因為年紀稍長，而拉不下臉來做事。你想想，除了體力可能不如人外，你的腦袋會輸給年輕人嗎？如果會，那也是因為你不想學習，而不是因為你競爭力低落。

至於家暴，那不是你的錯，而是施暴的人有問題。當你的家人對你情緒勒索，動輒說你沒用、要你去死，甚至打你、罵你，這些陰影讓你傷心，但是放在心上就好，不用因為他們的言語而否定自己。你要知道，職場與社會上的霸凌更多，被自己愛的人傷害，當然會灰心，但是保持距離就好，不要因為他們關上了燈，你就以為黑夜已經是永恆，你還是可以把燈打開，好好過上一個人的生活。你要評價自己，而不是讓別人來判斷你。

呂秋遠提醒事主不要因為家暴而否定自己，並需警剔日後若遇上職場霸凌的話，要記得只有你可以評價自己，而不是由別人來判斷你。圖為示意圖。（Getty Images／視覺中國）

最後，不要以為努力就會有收穫。這社會上大部分成功的人，是因為兩個原因，一個是投胎的時候很幸運，另一個是有天賦又剛好遇到機會。這兩個因素，都不是我們能掌握的。所以，莫忘世上苦人多，不要去想成功的事情，也別希望自己可以一步登天發大財。好好的照顧自己，找出自己的天分，就已經一件很棒的事情了。

今天是星期一了，一起努力啊！