撿到失物不少人都會交給警察處理，惟有網民撿到別人的信用卡後，竟然代卡主「處理」失卡，將卡剪爛後放上網，叫卡主向銀行報失再申請新卡。雖有網民覺得樓主一片好心，但不少網民直指其做法不當，批評他是毀壞他人物品。大律師陸偉雄接受《香港01》訪問時表示，剪卡網民或已涉嫌干犯盜竊罪，即使出於好心亦不是剪卡原因，畢竟他並非卡主。

有網民表示，自己於巴士站撿到一張遺失的信用卡，於是剪卡處理。（連登討論區圖片）

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據樓主在連登討論區的帖文，他指自己在午夜12時半左右，在往屯門方向的屯門公路轉車站公廁對出，撿到一張中國銀行信用卡，並上載照片，原以為他想尋失主，沒料下一張相，就看到樓主把信用卡已剪成數份，他稱「剪咗卡，你去銀行補領返啦，你信又好唔信又好，我就冇用過嘅」。

有網民指如果卡主剛好是會員又看到這個帖文，「真係跌咗果個人滿心歡喜入嚟以為搵得返，結果……」更有人提到，樓主剪爛別人的信用卡，或已經犯法，正確做法應該是交給警察或者聯絡銀行。

陸偉雄大律師表示，剪失卡的網民已經涉嫌干犯盜竊罪。（資料圖片）

樓主看到網民留言後才發覺自己做錯，澄清剪卡出發點只是避免信用卡被人盜用，如果卡主向他追討願承擔後果，又稱決定剪卡只是因為當時已經太晚，又剛好有巴士到來，才沒交予警察。亦有部分人認為，樓主只是一片好心，覺得大家不需要「搞大件事」。

大律師陸偉雄指出，剪卡網民或已干犯盜竊罪，因為他管有一張不屬於他的卡，但未有將卡交回給物主，有沒有剪卡與否已經不重要，「剪咗又好、燒咗又好、扔咗落海都好啦，已經係盜竊行為嘅延續咁解」。

對於樓主解釋剪卡是為了避免盜用，陸偉雄就認為該理由亦不能作為解釋，因為他可以將卡交回發卡銀行或交給警察，「剪咗就唔畀人用，呢個好牽強」。陸偉雄更提到，執卡網民未經卡主同意就剪爛信用卡，有可能被人追討損失，「唔係屬於佢㗎嗎，做咩有權剪人張卡？」