時鐘酒店推「泰國風情」主題房　客人心邪入房結果超爆笑

撰文：聯合新聞網
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話說現在的台灣Motel（摩鐵，原為汽車旅館，近年多被用作時鐘酒店）越來越講求花樣，不只要住得舒適，還會搭配設定好的「主題」，讓房客體驗不同的刺激，就是希望可以帶給大家賓至如歸的感受。
到底「泰國風情」的摩鐵主題是什麼樣子的呢？（聯合新聞網圖片）
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有位網友就在爆廢公社公開版提到，路上經過一間摩鐵，扛棒上主打「泰國風情」，讓他忍不住心癢癢，就這樣子被吸引過去啦～
都說泰國風情了，一定少不了這一道程序啊A__A
都說泰國風情了，一定少不了這一道程序啊A__A（《火影忍者》動畫版劇照）
一想到這畫面也讓原PO開始期待，表示：
想說沒去過泰國，總要試試何謂泰國風情
各位觀眾，泰國風情！（Facebook「爆廢公社公開版」圖片）
結果整個房間唯一有「泰國風情」的就是小象水龍頭…根本近乎詐騙的宣傳讓他崩潰大喊：你以為有隻小象就是泰國逆！超荒謬情況也讓網友看完忍不住狂笑：
「什麼鬼啦🤣🤣🤣🤣笑死我了」
「這比較像家裡的洗手檯」
「哈哈哈…加減啦」
「不然你以為有泰國浴嗎」
「你的大象比摩鐵還泰國吧」
「泰國風情沒有附贈泰國洗」
其實……水龍頭也蠻可愛的啊XD
「其實蠻可愛的啊」
「這太可愛了啦」
「我家以前的水龍頭也是大象！」
「我想把家裡的水龍頭換成這個…」
「這不錯欸！想要一個」
雖然不是想像中的泰國風情，不過水龍頭卻也意外深得許多人歡心，原PO要不要乾脆考慮開個團購？
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】
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