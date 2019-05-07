時鐘酒店推「泰國風情」主題房　客人心邪入房結果超爆笑

話說現在的台灣Motel（摩鐵，原為汽車旅館，近年多被用作時鐘酒店）越來越講求花樣，不只要住得舒適，還會搭配設定好的「主題」，讓房客體驗不同的刺激，就是希望可以帶給大家賓至如歸的感受。

到底「泰國風情」的摩鐵主題是什麼樣子的呢？（聯合新聞網圖片）

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有位網友就在爆廢公社公開版提到，路上經過一間摩鐵，扛棒上主打「泰國風情」，讓他忍不住心癢癢，就這樣子被吸引過去啦～

都說泰國風情了，一定少不了這一道程序啊A__A

都說泰國風情了，一定少不了這一道程序啊A__A（《火影忍者》動畫版劇照）

一想到這畫面也讓原PO開始期待，表示：

想說沒去過泰國，總要試試何謂泰國風情

各位觀眾，泰國風情！（Facebook「爆廢公社公開版」圖片）

結果整個房間唯一有「泰國風情」的就是小象水龍頭…根本近乎詐騙的宣傳讓他崩潰大喊：你以為有隻小象就是泰國逆！超荒謬情況也讓網友看完忍不住狂笑：

「什麼鬼啦🤣🤣🤣🤣笑死我了」 「這比較像家裡的洗手檯」 「哈哈哈…加減啦」 「不然你以為有泰國浴嗎」 「你的大象比摩鐵還泰國吧」 「泰國風情沒有附贈泰國洗」

其實……水龍頭也蠻可愛的啊XD

「其實蠻可愛的啊」 「這太可愛了啦」 「我家以前的水龍頭也是大象！」 「我想把家裡的水龍頭換成這個…」 「這不錯欸！想要一個」

雖然不是想像中的泰國風情，不過水龍頭卻也意外深得許多人歡心，原PO要不要乾脆考慮開個團購？

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