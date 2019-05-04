2名泰人妖赴台賣淫　遭5台漢強搶28萬皮肉錢　寧遭遣返都報警拉人

台灣新北市蘆洲區以黃姓男子為首的5名男子，看準來台非法賣淫的泰國「第三性女子」不敢報案，約上汽車旅館性交易，隨即將她綑綁在椅子上搶走28萬台幣（約港幣7萬元）現金逃逸；泰女心有不甘立刻報警，警方獲報1天之內就將5名嫌疑人抓捕歸案，依加重強盜罪嫌送辦。

2名年僅25歲、身材姣好的泰國籍第三性女子W女與N女，聽聞台灣色情行業好賺，相伴來台從事性交易，卻沒想到遇上搶劫。雖然W女大聲尖叫掙脫沒有被嫌犯得逞，但N女卻慘遭2男脫衣綑綁，搶走28萬台幣及2部手機，還有身上的證件護照。主嫌黃姓男子（45歲）夥同詹男（30歲）、李男（36歲）、陳男（26歲）及黃男（26歲）專挑外籍賣淫女子下手，看準外籍女子一旦報警也會被遣返，多數人就算被搶也會選擇忍氣吞聲，因此大膽犯案。

45歲的黃男4月30日晚間透過應召業者指定要2名外籍女子，並約在汽車旅館進行交易，黃男與W女一進房衣服都還沒脫，就直接想進行行搶，W女嚇得不斷反抗，還直接表示自己是人妖，黃男聽見她說是人妖，也被嚇到轉身就離開。

黃男與W女一進房衣服都還沒脫，就直接想進行行搶，W女嚇得不斷反抗，還直接表示自己是人妖，黃男聽見她說是人妖，也被嚇到轉身就離開（示意圖／《唐人街探案2》預告截圖）

但另一房的N女先是與詹男入內後，詹男直接付清性交易的3000元台幣肉金（約港幣700元），並要求N女去洗澡，N女還直接火辣辣地在詹男面前脫光衣服挑逗，但N女一進浴室，詹男就開門讓李男進入，並伺機等N女洗完澡出浴室，隨即用膠帶把她的嘴纏住，並強壓在椅子上進行綑綁。N女不停反抗但無濟於事，只能眼睜睜看着詹男與李男搜刮她的錢財，並隨即逃逸。3人走出汽車旅館立刻搭上在外接應的另外2名男子，5人一同離開。

N女不甘心半個月的「皮肉血汗錢」都被搶走，請求旅館的櫃檯人員報警，警方獲報得知嫌犯手段惡劣，在新北地檢檢察官的指揮之下兵分多路，隔天就先逮捕到其中4人，並在2日再逮捕詹男，還在5人身上查獲海洛因、瓦斯槍，以及剩餘的2萬台幣（約港幣5000元）贓款。

嫌犯搶走泰女28萬元，被逮後僅剩2萬元（聯合新聞網提供）

據悉，45歲的黃男因曾從事過應召業，深知賣淫女子遇到客人搶劫都不敢報案，因此才敢下手，卻沒想到碰上強硬的泰女，被警方依加重強盜、毒品危害防制條例等罪嫌移送新北檢偵辦；2名泰女則因非法從事性交易，等待移民署遣返。

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