台男停車10分鐘被蒼蠅大軍攻陷　網友驚呼好核突：你塗了蜜糖？

有密集恐懼症的要注意了！一名網友上班把車子停好，沒想到十分鐘回來後竟看到自己車子的淒慘模樣，網友看了紛紛直呼，「好恐怖……頭皮發麻」。

一名網友在「爆怨公社」分享一張汽車照片，她表示男友今天去客人附近的田地，那邊剛好在施肥，車停沒十分鐘，回頭一看，居然有一群蒼蠅大軍停在車上，特別壯觀，令人看了不禁頭皮發麻。

【慎入】車主離開不足十分鐘竟變成這樣！（點圖放大）↓↓↓

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網友也補充，南投家種田也沒看過那麼多的蒼蠅，客人說附近田地是用臭雞蛋施肥，但還是不解為何會吸引一堆蒼蠅大軍。

網友看了照片後紛紛表示，「我超想拿電蚊拍過去劈哩啪啦」、「這台車塗了蜜嗎？怎麼整車都蒼蠅！？」、「好想用蒼蠅板…」、「蒼蠅隨時都在生產，覺得這台車…可怕」。

有網友分析引來蒼蠅的原因，「臭雞蛋會長蛆，蛆長大了就是蒼蠅」、「因為引擎蓋有溫度，加上施肥飄到汽車上，所以發酵了，蒼蠅就都飛來了」。

另外，也有網友好奇如何逃離現場，原po回應，「非常緩慢的開一點縫隙，人只要進得去就好，蒼蠅都沒有發現，然後快速關門引擎發動，車還沒熱好就快速逃離」。

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