玩八爪魚被吸到臉變形　內地女網紅險毀容　網民鬧抵死

究竟網紅為點擊率可以去到幾盡？近日微博瘋傳一段短片，片中一名內地女網紅疑似想表演生吞八爪魚，詎料下一秒竟被八爪魚的觸鬚牢牢吸住臉頰，一度將她眼皮扯開，幾經辛苦拔下來後，其半邊臉已留下紅紅的傷痕，甚至弄傷流血，讓她驚叫「臉都破了！」片段內地瘋傳，更殺出外國，不論中海網民都認為女網民自作自受，根本不值得可憐。

一名內地女網紅日前疑似想表演生吞八爪魚，詎料下一秒竟被八爪魚的觸鬚牢牢吸住臉頰。（網上短片截圖）

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從長約52秒的片段可見，一名黑色長髮的內地女網紅將八爪魚放在臉上，並用雙手抓住，向鏡頭「chok樣」擺甫士，詎料下一秒八爪魚愈吸愈實，幾乎半邊臉被「侵蝕」，網紅臉容扭曲狀甚痛苦，更不停嚎叫，「天啊！拔不下來了！痛痛痛！」

她其後試圖用力扯開八爪魚，但八爪魚卻牢牢吸住其嘴、鼻子、臉頰，與八爪魚角力期間，她眼皮更一度扯開十分恐怖。幾經辛苦後，她終於把八爪魚拔下來，惟其臉上卻留下紅紅傷痕，甚至破皮流血，她趕緊對鏡頭摸摸自己的臉頰，並哭訴「臉都破了！毀容了！下個影片就吃牠！」

這段影片除在微博瘋傳外，亦引起外國網民熱議，大部分網民見狀均認為網紅自作自受，「想靠章魚爆紅」、「扯眼皮那邊好嚇人，但這不是活該嗎？」，又有人指睇片時一度以為她的眼皮會被撕下來，亦有人指八爪魚其實是作出生命最後的反擊。

（微博）