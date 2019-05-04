被爆偷食機師人夫　台網紅空姐遭起底　網民：P圖P到空間都扭曲了

台灣一名人妻早前發現機師老公偷偷搭上空姐，於是在社交網站大爆他的出軌證據，又公開他們的情慾對話，引來不少網民對小三「起底」攻擊。原來該名空姐曾被封為「最正空姐」，Instagram有逾10萬追隨者，被當地媒體大讚「靈氣爆表」。不過很多網民後來都發現該名空姐的美照「P圖」情況嚴重，有照片經過修圖後連背景都扭曲，與真實的她有很大落差，而今次人妻爆出的照片更顯示空姐真身儼如大媽。

台灣一名空姐被爆當小三偷食機師人夫，原來她曾被封為「最正空姐」，Instagram有逾10萬追隨者，被當地媒體形容是「靈氣爆表」，不過很多網民後來都發現該名空姐的美照P圖情況嚴重。（網上圖片）

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該名空姐過往曾被網民譽為「XX航空最正空姐」，因為她不但外表具靈氣，加上一頭俏麗短髮，配上美乳纖腰，都令不少男生着迷，女生羨慕，她的Instagram更有逾10萬人追蹤，又愛在facebook分享旅遊訊息，以及美妝心得。不過當網民得知她搭上人夫「偷食」後，不少網民都極速對她起底，令她急急關掉所有社交平台。

不過不少網民都已經備份她的照片，更有網民發現美照中的她與人妻所爆出的照片落差甚大，眼利網民更發現她很多舊照都有嚴重P圖痕迹，不但背景扭曲變形，有的更修到連手上拿的東西都變形。

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台灣一名空姐被爆當小三偷食機師人夫，原來她曾被封為「最正空姐」，Instagram有逾10萬追隨者，被當地媒體形容是「靈氣爆表」，不過很多網民後來都發現該名空姐的美照P圖情況嚴重。（網上圖片）

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事件最初緣於台灣人妻發現機師老公偷食空姐，於是在facebook群組「爆料公社」發文，公開老公與小三的出軌證據及偷情的對話截圖，發現兩人早在自己與老公登記結婚後，在籌備婚禮的過程中已私下交好，甚至一起同居和去旅行，又會公然牽手合照，氣得人妻最終取消婚禮。

從偷情對話中更可見小三空姐向機師稱，明白他老婆的感受，「想到你一睡醒就要奔波處理你老婆的情緒就很捨不得你，但同樣身為女生，我能夠明白她一定也很徬徨、很無助，才會用這麼偏激的方式讓你知道她很痛，我的立場真的比較尷尬一點，不然我真的很想抱抱你們兩個人」。

（三立新聞網、聯合新聞網）