【珍珠彈牙】台灣「黑糖珍奶雪糕」賣到斷市　2招教你空運返香港

黑糖珍珠奶茶熱爆，唔止飲得仲食得，有台灣商家最近推出「黑糖珍奶雪糕」大受歡迎，在當地賣到斷市，不足一個月已熱銷15萬盒，網民都大讚其味道跟即泡黑糖珍奶一模一樣，而且珍珠彈牙，相當有驚喜。如果港人到台灣旅行想帶幾盒回港當手信，又有什麼方法？

台灣出品的「黑糖珍奶雪糕」在當地爆紅，甚至賣斷市，不少網民大讚味道跟黑糖珍奶一模一樣，而且珍珠口感彈牙。（「ovaltine fooddiary」IG圖片）

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根據台灣長榮航空、香港國泰航空、香港快運航空網頁顯示，如乘客需攜帶任何冷凍食物上機或寄倉，方法有兩種：

1. 自備冷袋及保冷劑

保冷劑可在台灣超級市場或便利店買到，不過保冷劑須置於100毫升以內並可重複密封的透明塑膠袋。

如果港人到台灣旅行想帶幾盒回港，可預先準備冷袋及保冷劑或乾冰。（蝦皮購物圖片）

2. 自備冰袋及乾冰

遊客在當地購入「黑糖珍奶雪糕」時，可向店家索取足夠的乾冰，故建議在離開台灣前才入手雪糕。而航空公司特別提醒乘客，乾冰總計不可超過2.5公斤（5磅）且必須妥善包裝，讓乾冰揮發時產生的氣體能正常釋放確保安全，乘客登機前需向機場櫃台人員申報。

小貼士：如擔心雪糕在運送期間溶掉漏水，可先用毛巾包裏包裝盒，便不會弄濕冰袋。

（綜合）