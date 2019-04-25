【珍珠奶茶】硬係飲唔到杯底珍珠好頭痕　日網民神招飲到一粒不剩

如果這幾年有到日本去旅遊的話，一定可以發現，台灣之光「珍珠奶茶」在當地真的是受歡迎到不行！即使比台灣小杯而且還比較貴，但幾乎每間都是大排長龍～不過很多日本人迷上珍珠奶茶之後卻有個困擾……就是每次奶茶喝完了，杯底卻還是剩一大堆的珍珠！對日本人來說就像是個魔咒一樣，他們還在Twitter上認真研究喝珍珠奶茶的技巧。不過很多台灣人反而覺得，明明剩的都是奶茶啊！

不少日本網友都有喝珍珠奶茶時的困擾

「雖然喜歡珍珠也很好喝，但可能跟我不合，好困難，誰來教我正確的喝法？」 「喝珍珠的時候最後都會像這樣剩一堆珍珠……是我太弱了嗎」 「喝失敗了，珍珠剩一堆，怎麼吸都只吸到空氣……吸大力一點又會被珍珠直擊」

圖為示意圖。（資料圖片／鄧倩螢攝）

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認真的日本人還用專業角度去分析！

「把珍珠聚集到角落從邊邊喝，吸管插在正中間只會吸到奶茶而已」 「把切成斜面的珍珠吸管，短的那一邊往自己靠近，用長的那一邊包圍住珍珠就可以成功吸起了」 「珍珠奶茶喝法爛到出名的我，昨天才聽到邊攪邊喝珍珠會浮起來比較好喝到的技巧」 「請常去的珍珠奶茶店店員幫我插吸管，發現專業的人不會從中間，而是插在靠近邊邊的地方」

圖為示意圖。（資料圖片／羅君豪攝）

反觀台灣網友的留言幾乎都是……

「我可以吃完珍珠，飲料還沒喝完」 「我也是！！對珍珠愛好者而言永遠剩茶⋯」 「我都珍珠吃完了，奶茶還有一大半杯」 「日本的珍珠奶茶明明珍珠給的份量霹靂少！我都是珍珠先被吃光」

解決方法其實很簡單啊～

「吸一口，留珍珠，奶茶吐回去」 「對，雖然聽起來髒可是非常有用的喝法（愛用+1）」 「把麥香奶茶倒進去就可以又喝一次珍珠奶茶」 「小時候，珍珠都是留下來噴人用的（髒小孩）」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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