神預言！台女抽獲籤文扭蛋「不是你的東西不要碰」　轉頭應驗

現在的扭蛋機花樣繁多，轉出來的不只有公仔，還有寵物頭套、籤詩、正妹型男聯絡資料等等，大多偏向娛樂性質，那些籤詩寫的戀愛運、事業運之類的，通常都當晨間新聞的星座運勢看看，不會當真。 可是這款扭蛋出的運勢籤文，似乎準到嚇人呀……

台灣有女大學生扭蛋抽到「不是你的東西不要碰」的籤文後，隨即在電單車上發現不屬於自己的錢，令她感覺非常雞皮疙瘩。（討論區「Dcard」圖片）

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台灣有位女大學生在逛百貨公司時，被醜萌醜萌的摩艾扭蛋萌到，便下手轉了一顆。拿到扭蛋的當下，她發現有張籤詩和摩艾公仔放在一起，上面寫著事業運氣「中吉」和許多工作上要注意的細節，大概可簡化為「不是你的東西就不要去碰」。

女大生當下不以為意，回家時卻在機車上發現一個紙袋，裝著 厚厚一疊有十幾萬的千元大鈔，她立刻驚出一身冷汗，趕緊抱著紙袋衝到警察局，平安報案完才鬆了口氣。沒過多久就接到通知說找到失主，十分感謝她的拾金不昧。雖然有驚無險，然而整個過程因為被摩艾籤詩插一腳，讓她在分享過程時還是滿身雞皮疙瘩消不下去……

車上被放紙袋像詐騙 不要亂動啊！

由於先前新聞報導過，有人會故意將錢包、袋子放在別人車上，在車主查看時藉口少錢、物品毀損來要求賠償……網友們不禁為原PO捏了把冷汗。

「我應該會嚇死，感覺像詐騙集團」 「好險不是炸彈或是捲入什麼黑幫事件……真的很幸運！」 「哇賽這撿到的也太多！我最多也就撿到500，後來拿去711按ibon捐給社福機構了🤣」 「我記得有20%獎金？」

下回切記報警＋錄影保護自己！

網友也擔心原PO傻傻的，下次要是真的遇上壞人怎麼辦？便熱心的提供自保方法給原PO參考，免得好心被利用……是說原PO若是下次再撿到十幾萬，拜託請讓本編握一下你的小手，過個運～～

「下次遇到，要記得錄影，然後記得先不要留下指紋」 「再遇到請直接找警察來請警察清點做紀錄，免得遇到詐騙袋裡放五萬硬說10萬就慘了」 「如果遇到有陌生物品放在自己的車上，要先拍照保護自己。如果你碰了，對方就有可能誣賴你說原本裡面裝的東西是好的，是被你碰觸到才壞掉要勒索賠償，但其實裡面的東西早就已經是碎裂壞掉的東西了」 「記得以後要先錄影，保護自己總是好的」

不過這摩艾像太神，想朝聖～

這張籤詩神準預測未來也震驚網友，紛紛表示想轉一個試試，甚至有人也自曝拿到與現況相符的籤？！

有網民留言表示，「我今天有去轉竟然轉到變態內褲頭，詩籤是色狼大吉，是會遇到很多色狼嗎？」。（討論區「Dcard」圖片）

「在哪拉！我也要去轉！」 「好神喔！其他人有試過嗎🤣」 「我前兩天也在以為單純是摩艾的情況下扭一個，工作籤中吉，結果內容居然也跟我現況很符合，看完你的也覺得很扯」 「準到怕.jpg」 「決定去朝聖一波摩艾像」 「後面的摩艾是美少女戰士嗎😆」 「我今天有去轉竟然轉到變態內褲頭，詩籤是色狼大吉，是會遇到很多色狼嗎？」

隨手轉出的扭蛋籤詩居然這麼準，這籤詩是和宮廟合作的嗎？這要是發生在本編身上，大概會想拿鮮花素果去拜一下扭蛋機吧……

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