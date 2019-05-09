恐怖！3女睡到半夜天花大片塌下　福建酒店老闆稱客滿要求繼續睡

剛過去的五一假期，很多內地人都會出外旅遊，3名內地女子旅行時卻遇上恐怖經歷。她們日前入住漳州一間酒店，怎料睡到半夜時，房間的天花板突然塌下來，幸好沒有砸到人，但地上全是碎片，整個房間都瀰漫沙塵中。她們要求轉房，但老闆竟然以客滿為由，只是幫她們更換床單，就要求她們繼續睡，事後也只退還當晚的房費，令她們不滿投訴。

日前福建一酒店房天花突然大片塌下，事後房間滿地碎片、沙塵瀰漫。（網上圖片）

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事發在本月1日，該名投訴女子和2名友人入住福建漳州東山島一間酒店，沒想到當晚睡到半夜2點時，大幅天花板突然塌下來，3人從睡夢中驚醒，幸好剝落位置是在電視的上方，不是在床頭那一邊，她們才沒有受傷。

不過，事後房間滿地碎片、沙塵瀰漫，其中一人的手機也被砸爛。從她們拍攝的影片中可見，碎片散落在她們的行李和地上，最大的碎片尺寸如有一部iPad，差不多2厘米厚。

其中一人的手機也被砸爛。（影片截圖）

事後，她們趕緊通知酒店職員，老闆來了後，雖然態度很好，卻以房間客滿為由，表示無法換房，只是幫她們更換乾淨的床單，就讓她們繼續睡。結果，這晚3人幾乎沒有睡，「第二天早上人起來都感覺嘴巴裏還是渣」。後來，老闆自己花了200多元人民幣作為手機修理的費用，但表示只會退還當晚的房費。其後3女因修手機耽誤了半天時間，影響了她們的行程，她們改簽了車票，希望酒店老闆承擔改簽車票的錢，並且因行程改變，要求老闆提供第三晚的免費續房服務，但均被老闆被拒絕，讓她們感到相當不滿，並在酒店評論網站給予差評。

對此，酒店則回應，是第一次發生同類事件，事後老闆已盡力補償，包括請3人吃早餐，送她們到景點游玩，但她們要求報銷3人的動車車票和2晚的房費，酒店無法接受，酒店指他們也感到很無奈，目前已交給當地消費者投訴舉報專線電話和全國互聯網平台處裡。

攜程接到相關投訴後，表示有關酒店設施和資質齊全，但確實存在房間維修問題，有安全隱患，攜程已立即在平台上把該酒店下架，並可以為3位遊客提供1000元的補償。

不少網民都認為客人的要求合理，認為酒店要承擔責任，「如果被砸傷砸死了咋辦！？」、「首先當晚的房費肯定要免的。難道就不存在精神損失費麼？」、「她們的要求已經太善良了！要求退房費和動車票而已，沒有其他精神損失費！」

（綜合）