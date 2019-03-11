中日酒店住客劣行大對比　網民奇遇：上手挖穿杯底食麵

日本最近一個電視節目進行街頭調查一項調查，發現當地不少人都會拿走酒店房間內的物品，甚至連電視機和床也不放過，有酒店還因為要不停蜅充廁紙筒芯，每月額外支出平均2萬日圓（約1400港元）；有內地記者就對比中日兩國的情況而訪問多間酒店，雖然大部分聲稱客人絕少拿走房內東西，但就有在房間內吃西瓜或吸煙弄壞地毯，以及把杯麵從底部掏開吃掉，之後放回原位，裝成沒有被人動過的樣子。

拆下電視機塞入行李箱

日本節目主持在街上隨機訪問了近百名途人，當中有63人表示曾經將酒店用品帶回家中。主持人隨後採訪一家酒店，該負責人透露最常被客人帶走物品是拖鞋、風筒、化妝品、廁紙、洗髮水和沐浴露等。

負責人說，其實客人可以拿走那些用完即棄的物品，例如梳子、牙刷、牙膏、浴帽和針線包等，但其他可以再次使用的物品如浴巾、床單及杯子等屬於酒店財產，皆不能帶走；然而，當中最誇張的是竟然有客人將電視機拆下，塞入行李箱帶走，另外還試過客人退房後，酒店人員入內打掃時發現整張床不翼而飛。至於最令人費解的，居然不少客人唯獨「鍾情」浴室的廁紙筒芯，反而不拿走廁紙。

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礦泉水飲完裝入水喉水

內地記者於比較一下中日兩國的情況，多名酒店負責人時都表示，幾乎沒有客人會拿走酒店房間內的東西，但他們有「獨特的問題」，例如：在房間內吸煙，煙頭把地毯燙焦或是在地毯上吃西瓜，掉下的汁液留下難以洗刷的污跡。

另外，由於酒店房間內的礦泉水並非全部免費，不時有客人把水喝完後，裝入水喉水再擰緊樽蓋，裝成沒有飲用過的模樣；有網民更聲稱住酒店時發現，上一手房客竟然將杯麵從底部掏開，吃完後把麵放回原位，裝成沒有被人動過的樣子。