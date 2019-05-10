「黑糖珍奶雪糕」賣斷市又如何　仲有呢5款珍奶甜品止渴！

作為稱職的「珍奶控」，除迷戀各家的珍珠奶茶外，還對各種相關製品愛不釋手，近日台灣新出的「小美黑糖珍奶雪糕」掀起搶購潮，甚至一度賣斷市，令不少網民撲空，而生產商則表示由於產品在短期內被搶購一空，已正努力進行趕工。其實除這款「黑糖珍奶雪糕」外，台灣還有不少珍奶甜品，珍奶控亦萬萬不能錯過。

1. SERIA ROILE珍珠奶茶雪糕

去年日本冰品公司推出這款台灣限定珍奶雪糕時，也曾造成轟動，其外層是酥脆的格仔鬆皮，包裹着香濃的奶茶雪糕，當中更有口感煙韌的珍珠，令人一試難忘。

日本品牌SERIA ROILE去年推出台灣限定珍奶雪糕時，也曾造成轟動。（SERIA ROILE官方圖片）

2.義美珍珠奶茶雪糕

提到珍奶雪糕，一定會想起義美，這品牌每次推出奶茶系列均引起搶購潮，當中的珍珠較小顆，質感偏軟，不少網民吃過後表示甜度剛剛好。另一款珍奶雪糕是雙色雪糕，一層是牛奶味，一層是珍奶味。

義美每次推出奶茶系列均引起搶購潮，當中的珍珠較小顆，質感偏軟，不少網民吃過後表示甜度剛剛好。（IG圖片）

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3. 午后時光重乳奶茶雪糕

如果不太喜歡珍珠，杜老爺最近就跟「午后時光」推出聯名「重乳奶茶雪糕」，薄脆的朱古力外皮，配着灑在外面的榛果碎屑，口感層次豐富，茶味及奶味香濃，網民更大讚完美還原「午后時光」的重乳奶茶，亦有另一口味「重乳咖啡拿鐵風味雪糕」。

如果不太喜歡珍珠，杜老爺最近就跟「午后時光」推出聯名「重乳奶茶雪糕」。（IG圖片）

4. Cross Cafe黑糖珍珠鬆餅

位於台北市的Cross Café，在充滿伯爵茶香的鬆餅淋上黑糖珍珠，口感煙韌及黑糖香氣濃郁，是視覺和美覺雙重享受。

在充滿伯爵茶香的鬆餅淋上黑糖珍珠，口感煙韌及黑糖香氣濃郁。（Cross Café IG圖片）

5. 樹.Go eat珍奶泡芙

內餡充滿吉士醬，泡芙外脆內軟，搭配充滿黑糖香氣的珍珠，令「珍奶泡芙」成為該品的招牌商品，開幕至今人潮不斷，雖然大排長龍，但不少食客都指非常值得。

珍奶泡芙內餡充滿吉士醬，泡芙外脆內軟，搭配充滿黑糖香氣的珍珠，難怪該店長期排長龍。（樹.Go eat IG圖片）