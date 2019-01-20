「你在看我嗎」　珍奶杯留曖昧字句揭夫出軌？　台女：不要太認真

故意在客人的飲品杯上寫錯名字或留言，已經成為營銷策略？近日台灣一名女網民發文，分享她的丈夫買回來的珍珠奶茶，發現杯上寫了「你在看我嗎」的曖昧字句，笑指那是「偷情證據」，旋即掀起網民熱議。不過，樓主其後補充指「不要太認真」，只是覺得字句有趣才發文分享。

台灣一名女網民分享丈夫買回來的珍珠奶茶上遺下「偷情證據」，笑指他與店員間有不可告人的秘密。（fb群組「爆廢公社」截圖）

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台灣一名女網民上周二（15日）於facebook群組「爆廢公社」發文，指丈夫難得主動幫她買珍珠奶茶，她發現杯上除了「去冰、半糖」這些要求外，竟然還多出了一句「你在看我嗎」，後面還加上一個代表害羞的表情符號「>///<」，令樓主相當懷疑，不禁表示「他跟員工之間……？」

樓主當然明白這只是飲料店的噱頭，在文中補充「不要太認真」，她稱自己首次遇到這種情況，覺得相當有趣才發文分享。網民看到圖片後笑翻，笑指樓主的丈夫「難得買一個就出事了」，更有人搞笑稱若其丈夫再去光顧，可能會出現「嗨，又見面了」、「你很想我嗎>/////<」，甚至可能出現店員聯絡電話等資料。

珍珠奶茶杯上的招紙，除了「去冰、半糖」這些要求外，還多出了一句「你在看我嗎」的曖昧字句，還加上代表害羞的表情符號「>///<」，令人有無限想像。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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亦有網民認真回應，指那些句子只是隨機印在杯上，「每個人都有，別想太多」；有網民亦分享類似經歷，但杯上並非「談情字句」，而是「今年的煩惱不是問題，因為明年會有新的煩惱」，十分爆笑。

（facebook群組「爆廢公社」）